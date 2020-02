PS4: le vendite calano in attesa di PS5

Indipendentemente dal successo di una console, quando ci si approssima a una nuova generazione le vendite diminuiscono in modo visibile: infatti è proprio quello che sta accadendo a PS4. Nell’ultimo trimestre del 2019 la macchina da gioco di Sony ha venduto 6.1 milioni di unità. Questo dato è molto simile a quanto fatto nel 2014 (6.4 milioni). Nello stesso periodo del 2018 PS4 aveva piazzato 8.10 milioni, che erano già in calo rispetto all’anno precedente (9.0 milioni).

In totale, nel 2019 sono state vendute 14.7 milioni di PS4, con un – 3 milioni rispetto al 2018, che aveva perso 1.7 milioni rispetto al 2017. Si tratta quindi di un calo regolare, fisiologico con l’avvicinarsi della fine della generazione e l’approssimarsi di PS5, che approderà sugli scaffali dei negozi a fine 2020 (ancora non si conosce una data precisa, però). I dati sono stati condivisi da Daniel Ahmad, noto analista e insider dell’industria.

Here is a look at quarterly sales for the PlayStation 4 since launch.

6.1 million unit sales for the quarter is similar to holiday quarter 2014 when the console shipped 6.4 million units.

Clearly on a downward trend as we enter end of lifecycle. pic.twitter.com/EMgLWQOLFr

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 4, 2020