PS4, Xbox One e PC: il Microsoft Store anticipa la remastered di un’importante RPG

In questo periodo dell’anno avremmo dovuto assistere alle consuete conferenza dell’E3, ma a causa dell’epidemia di Coronavirus molti degli annunci attesi nel mese di giugno verranno sparsi per tutta la durata dell’estate. Proprio uno di questi nuovi annunci sembra che sia stato anticipato dal Microsoft Store, dove è apparsa dal nulla la pagina dedicata a Kingdom of Amalur Re-Reckoning, la remastered dell’acrtion RPG datato 2012 che a quanto pare è in arrivo su PS4, Xbox One e PC.

La pagina del Microsoft Store dedicata a Kingdom of Amalur Re-Reckoning risulta già piena zeppa di informazioni, a testimonianza che l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. Tra i molteplici dettagli presenti, è già possibile conoscere anche la data di rilascio di questa versione rimasterizzata dell’action RPG sviluppato dal team Kaiko e pubblicato da THQ Nordic, ovvero il prossimo 11 agosto 2020.

Kingdom of Amalur Re-Reckoning riporterà i giocatori all’interno dell‘universo fantasy creato dallo scrittore di best seller R.A. Salvatore, del creatore di Spawn Todd McFarlane e del lead designer di The Elder Scrolls 4 Oblivion. Un connubbio di menti creative che hanno saputo mdar vita ad una delle esperienza action RPG più entusiasmanti ed immersive. Il tutto rimasterizzato permettendo con una grafica dal maggior dettaglio e un gameplay aggiornato.

Nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale, stando alla completezza di informazionireperibili sulla pagina del gioco sul Microsoft Store, sembra che Kingdom of Amalur Re-Reckonig sia realtà. Vi ricordiamo che stando a ciòc he sappiamo ora, il titolo dovrebber uscire il prossimo 11 agosto sulle piattaforme: PS4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate del ritorno di questo titolo facente parte della scorsa generazione videoludica?