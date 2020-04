PS4, Xbox One e Switch: in Europa sono state vendute più console a causa del Coronavirus

In un momento storico dove in gran parte del mondo è consigliato rimanere all’interno delle proprie abitazioni limitando le uscite, i videogiochi possono correre in aiuto contro i momenti di vuoto o di noia. Tutto ciò sta comportando una netta crescita nelle vendite dei prodotti d’intrattenimento e le console non sono affatto escluse da questo trend. Stando a un articolo della redazione Gameindustry.biz, le vendite di Ps4, Xbox One e Nintendo Switch sono in crescita in molte regioni del mondo.

In particolare, l’innalzamento delle vendite di console sono stati segnalati per l’Europa, l’Asia, il Medio Oriente e l’Africa. L’articolo tiene inoltre traccia anche delle vendite del software in formato digitale che ha ottenuto una crescita spaventosa del 155% rispetto alla scorsa settimana. Tra le attuali tre piattaforme da gioco principali, ossia: PS4, Xbox One e Nintendo Switch c’è stato una crescita di 260.000 copie vendute in più rispetto a sette giorni fa.

Andando a guardare nello specifico delle nazioni, nel Regno Unito c’è stato un aumento delle vendite del 250%, mentre seguono la Francia con il 140% e la Spagna che ha raggiunto una crescita del 66%. Al di fuori dell’Europa c’è l’Australia, che dal momento del lockdown ha fatto segnare uno grandissimo aumento che ammonta al 300% rispetto a due settimane fa.

Ma non si parla solo di console, ovviamente anche i titoli di recente uscita hanno potuto godere di vendite sicuramente maggiori. Uno degli esempi è Animal Crossing New Horizons uscito in esclusiva su Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questa crescita nelle vendite di console e giochi in questo periodo? A cosa state giocando in questo momento per passare il tempo in casa?