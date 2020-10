PS5 come 2060 Super, Xbox come 2080 Super: il paragone di DF

Mentre ormai siamo a conoscenza di quasi tutti gli ultimi dettagli relativi alle console di prossima generazione, prima del lancio di PS5 e Xbox Series X ci sarà un ultimo momento fatto di nozioni e anteprime delle due piattaforme next gen. Mentre alcuni content creator giapponesi hanno avuto l’opportunità di mettere le mani sulla nuova console targata Sony, la redazione di Digital Foundry ha da poco pubblicato un video analisi su Spider-Man Miles Morales da cui esce fuori un interessante paragone.

Nel video caricato su YouTube, il redattore di Digital Foundry Alex Battaglia si è espresso andando a paragonare PS5 a una scheda video NVIDIA RTX 2060 Super. Ovviamente questo paragone ha scaturito una vasta mole di commenti da parte degli utenti sia sotto il video caricato su YouTube, che sui vari social in cui era stato condiviso il video. Parliamo di un paragone decisamente curioso, che il redattore ha poi voluto espandere meglio con un altro post pubblicato su Resetera.

“Il mio paragone di PS5 con la scheda video NVIDIA RTX 2060 Super non è stato casuale, probabilmente è la GPU che si va ad avvicinare maggirmente a PlayStation 5. Questa scheda è stata la nostra scelta perché è paragonabile alla GPU di PS5, questo non significa però che i due hardware siano uguali.” Questa è stata la risposta, decisamente più argomentata, posta da Alex Battaglia su Resetera.

C’è da sottolineare come in passato la stessa Digital Foundry, aveva già fatto un paragone molto simile con Xbox Series X. In quel frangente, la redazione aveva paragonato la console next gen di casa Microsoft ad una scheda grafica GeForce RTX 2080 Super. Cosa ne pensate di questi paragoni fatti da Digital Foundry? Fatecelo sapere lasciandoci un commento nella sezione dedicata.