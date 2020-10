PS5: 5 annunci per la next-gen, gioco gratis PS Plus incluso!

Quest’oggi, a distanza di mezz’ora l’uno, PS5 ha rilasciato una serie di informazioni su cinque giochi in arrivo su next-gen. Le informazioni sono state condivise tramite il PS Blog, con una serie di post. Nel dettaglio, si è parlato di No Man’s Sky, Haven, Temtem, Tribes of Midgard e il gioco gratis PS5 del PS Plus di novembre!

PS5 | 5 annunci per la next-gen

Vediamo nel dettaglio ciò che è stato svelato su questi giochi PS5.

No Man’s Sky

No Man’s Sky supporterà il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense. Proporrà mondi più ricchi e densi, con un maggior numero di rocce, piante e alieni. Il multigiocatore arriva ora a 32 giocatori.

Hello Games sfrutta inoltre il Tempest Engine per proporre un audio 3D, inoltre ora il gioco raggiunge il 4K a 60 fps, con migliori ombre ed effetti volumetrici. Ora è possibile creare e visualizzare a schermo colonie più grandi e complesse. I tempi di caricamento sono da 5 a 10 volte più veloci.

Non manca il Cross-play tra PS5 e le altre piattaforme. L’upgrade dalla versione PS4 è gratuito e i salvataggi saranno mantenuti.

Haven

Il 3 dicembre arriverà su PS5 Haven, dai creatori di Furi. Il gioco sarà disponibile anche su PS4, ma solo all’inizio del 2021. Si tratta di un GDR “romantico” che parla di amore e libertà. Il punto focale è il fatto che controlliamo due personaggi al tempo stesso: Yu e Kay. Pur potendoci giocare da soli, esiste anche la modalità co-op e oggi è stata illustrata.

Il movimento è centrale in Haven: la coppia deve rimanere unità nell’esplorazione e quindi uno dei due sarà la “guida” e deciderà la strada. Il secondo giocatore, però, non deve solo seguire automaticamente l’altro, ma ha il controllo su un “blob” che può ripulire il terreno dalle inpurità, raccogliere materiali o rallentare i nemici. Nei combattimenti, ognuno controlla un personaggio e si deve combinare le azioni dei personaggi per ottimizzare gli scontri.

Nei dialoghi, inoltre, entrambi i giocatori devono obbligatoriamente scegliere la stessa opzione per proseguire: gli sviluppatori ritengono che questo spingerà i giocatori a discutere su come affrontare la narrativa del gioco, rendendo il tutto più interessante.

Temtem

Temtem, noto emule in salsa MMO di Pokémon, arriverà in esclusiva console su PS5 in formato Accesso Anticipato. Sarà disponibile a partire dall’8 dicembre e in caso di pre-order otterrete uno sconto sul prezzo, oltre a oggetti in-game e avatar per il PSN.

Gli sviluppatori promettono che nei prossimi mesi saranno introdotti più contenuti per la trama, dozzine di nuove creature da catturare, nuove funzioni multigiocatore e nuove attività per end-game e per i giocatori più hardcore.

Meet a host of colorful critters and challenge other tamers when Temtem early access starts on #PS5 December 8: https://t.co/GCkkJmdjW8 pic.twitter.com/CNwmAlcUg1 — PlayStation (@PlayStation) October 28, 2020

Tribes of Midgard

Tribes of Midgard, in arrivo nel 2021 su PS5, è un gioco di ruolo d’azione co-op survival. Da soli o con una “tribù” di massimo 10 giocatori dovremo vedercela con il Ragnarök. Dovremo esplorare il mondo di gioco, incontrare bestie mitiche, i giganti di Jötunn e difendere il seme di Yggdrasil. Potremo cacciare animali, ottenere risorse e combattere nemici per ottenere gli oggetti necessari alla creazione di armi, armature, pozioni e difese per il nostro villaggio.

Di giorno esploreremo e di notte difenderemo il seme dagli Helthings: di notte in notte diventeranno più forti, quindi dovremo farci trovare preparati. Le mappe sono generate proceduralmente. Il sistema di combattimento è veloce e dinamico e ci saranno eventi casuali da risolvere per “ricompense inaspettate”. La vera sfida saranno i giganti, enormi boss che richiederanno gioco di squadra.

Bugsnax su PS Plus

Il quinto annuncio dedicato a PS5 è l’arrivo di Bugsnax all’interno del PS Plus di novembre 2020. In questo modo, gli abbonati non avranno unicamente la selezione “PS Plus Collection” (composta da giochi PS4) ma anche un gioco PS5 gratis sin dal D1. Precisiamo che la versione PS4 di Bugsnax non sarà inclusa. Per scoprire i giochi PS4 gratis del PS Plus di novembre 2020, potete leggere la nostra notizia dedicata.