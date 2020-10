PS5: 664 GB sull’SSD, la preoccupante notizia è reale?

Le prime unità di PS5 sono già nelle mani della stampa specializzata e youtuber. In attesa di ricevere dettagli e informazioni ufficiali, però, sono stati diffusi alcuni leak sulla console next-gen di Sony. Ebbene, dopo aver visto in rete il video della sequenza di avvio di PS5 ed un insolito DualSense di colore nero, ora trapelano sul web anche una serie di foto riguardanti l’SSD di PS5, palesando i suoi 664 GB di spazio di archiviazione utilizzabile.

Ancora una volta, le fotografie in circolazione e che rivelano ulteriori dettagli su PS5 sono state avvistate su ResetEra. Precisamente, mostrano un’interfaccia utente in lingua russa e, sebbene non ci sia alcuna prova ufficiale della veridicità di queste immagini, 664 GB di memoria effettiva e utilizzabile sull’SSD della PS5 non sembrano essere così improbabili. Tuttavia, la speranza è che almeno i costi per i dispositivi di archiviazione espandibili e certificati da Sony non arrivino alle stelle.

Dunque, da quanto si evince dai primi dati emersi, su Xbox Series X da 1 TB lo spazio utilizzabile è di 802 GB – considerando che il sistema operativo occupa 128 GB – mentre su PS5, dotata di SSD di 825 GB, lo spazio a disposizione è di 664 GB – con il sistema operativo che occupa 104 GB di spazio. Avere 664 GB non è certo entusiasmante, soprattutto considerando quanto spazio occupano alcuni giochi come Call of Duty: Warzone. Molti utenti, infatti, si sono già rivelati parecchio delusi, poiché il rischio è proprio quello di esaurire velocemente lo spazio a disposizione.

Dalle medesime immagini sarebbe inoltre possibile risalire alle dimensioni di Astro’s Playroom – che ricordiamo è un gioco dimostrativo e gratuito, probabilmente pensato per poter poter passare un po’ di tempo di qualità con la nuova console, senza aspettarsi che duri molte ore. Secondo le nuove foto trapelate, il peso del gioco corrisponderebbe a 2,38 GB – pari ad un terzo di Astrobot: Rescue Mission. In attesa di conferme ed informazioni ufficiali, invitiamo i lettori a prendere queste fonti con le dovute precauzioni. Vi aggiorneremo tempestivamente non appena sapremo di più.