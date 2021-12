PS5: ecco le paratie colorate ufficiali, Dbrand ha perso la guerra?

Era nell’aria oramai da qualche settimana e ora ci siamo. Sony si prepara infatti a lanciare i custom plate di PS5. La notizia non coglie ovviamente di sorpresa, considerato che fin dall’annuncio della console sapevamo di come i plate potevano essere rimossi, non solo per modifiche hardware come l’installazione di un nuovo SSD ma appunto anche per questioni legate all’estetica.

Sony ha presentato i custom plate di PS5 in cinque, diverse colorazioni: nera, per rendere la console più classica alle altre, viola, azzurro, rossa e rosa. I colori non sono ovviamente prodotti a caso, ma andranno a fare il matching (ovvero l’accoppiamento) con i DualSense degli stessi, identici colori. E proprio sfruttando la presentazione dei nuovi plate, il colosso nipponico ha anche presentato una nuova linea di colori per i pad. Potete ammirare i nuovi plate grazie alle immagini presenti poco più in basso, insieme al video di presentazione.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi custom plate, sarà davvero difficile riuscirne ad averne una. Come specificato da Sony, le colorazioni Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a gennaio 2022 solo presso alcuni retailer selezioni in diversi paesi, tra cui l’Italia. Nel corso della prima metà del prossimo anno invece arriveranno anche le altre colorazioni. Saranno disponibili anche per l’acquisto su PlayStation Direct, con i giocatori del Regno Unito, Francia e Germania che potranno acquistarle un po’ prima rispetto a tutti gli altri. Al momento però questa possibilità non verrà portata in altri paesi.

A galaxy-inspired palette comes to PS5 🌌 Introducing new PS5 console covers, available starting January 2022 in select regions. Full details: https://t.co/3rFWN4gJMu pic.twitter.com/VJrlbQnMAN — PlayStation (@PlayStation) December 13, 2021

L’arrivo dei custom plate ufficiali di PS5 pone fine anche al dibattito con Dbrand. Il famoso marchio aveva lanciato infatti dei custom plate alternativi per la console, attirandosi una denuncia da parte del colosso nipponico. Quelle cover sono state ritirate dal mercato e riproposte in una versione che non portava a conseguenze legali.

Colors from space, to your DualSense wireless controller 🌠🎨 First details on Nova Pink, Starlight Blue, and Galactic Purple DualSense controller colors. Launching globally in January 2022. More info: https://t.co/vMij28z8sy pic.twitter.com/AgcFkAS2lv — PlayStation (@PlayStation) December 13, 2021

Per quanto riguarda il prezzo, invece, al momento i custom plate di PS5 saranno disponibili a 59,99 Dollari. Con molta probabilità nel nostro paese il prezzo sarà portato 1 a 1. Possiamo dunque aspettarci (salvo ovviamente comunicati ufficiali da parte di Sony) un prezzo di 59,99 Euro per l’Italia.