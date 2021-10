PS5 a prezzi ingiusti? Sony ha la soluzione

Sin dal primo giorno in cui la PlayStation 5 è stata messa in vendita, ci sono stati enormi problemi per quanto riguarda le scorte. Riuscire ad accaparrarsi una PS5 ai giorni d’oggi è un’impresa davvero ardua, per via della mancanza di componenti per poterne distribuire un numero adatto. Ovviamente, purtroppo, non potevano mancare atti di bagarinaggio, che hanno portato le console a raggiungere prezzi esorbitanti, ai quali molti hanno ceduto perché non vedevano alternative: comprare una PS5 a un prezzo rialzato ormai è molto più facile che trovarne una rivenduta dagli store ufficiali.

Sony è sempre stata al corrente del problema sin da quando è venuto a galla, e sta lavorando duramente per risolverlo. È arrivata addirittura a investire su una fabbrica di chip da miliardi di sterline, per cui la mancanza di componenti per costruire le PS5 potrebbe presto essere risolta. Nel frattempo, però, la compagnia deve anche trovare una soluzione per le persone che rivendono le console a prezzi rialzati; dopo vari tentativi, pare che finalmente abbia trovato una soluzione proprio a prova di bagarini.

È stato di recente annunciato che presto Sony metterà a disposizione un sito adibito unicamente alla vendita di PS5. In che modo questo aiuterà a risolvere il bagarinaggio? Semplice: per potersi accaparrare una di queste console, è necessario registrarsi sul sito e attendere di ricevere un invito da Sony per poter procedere all’acquisto. Le persone che verranno selezionate, inoltre, saranno impossibilitate dal comprare più di una PS5 e più di un certo numero di accessori.

Il criterio che verrà adottato per scegliere le persone che potranno acquistare una PS5 è ancora ignoto. L’unica informazione che si ha al riguardo è reperibile dalle FAQ del sito, dove viene menzionato che Sony sceglierà in base a interessi precedenti e attività PlayStation. Il significato di tutto ciò non è ancora chiaro, per cui non resta che attendere la prossima rivendita ufficiale della console per comprendere meglio questi requisiti.