PS5: acquistare unità SSD M.2? Sony lo sconsiglia

Nonostante l’uscita imminente e la recensione di PS5 dettagliate da parte dei maggiori siti italiani ed internazionali, c’è chi ancora ha delle domande inerenti a diverse meccaniche. Come tutti ben sapranno il Blog di PlayStation nelle ultime settimane ha risposto ad una serie di domande da parte degli appassionati del marchio. Una delle più frequenti riguarda l’unità SSD e la possibilità di espanderla ulteriormente.

Sony, per il momento, sconsiglia di acquistare unità SSD M.2 per PS5, il motivo? Vista l’uscita imminente i vertici dell’azienda nipponica non sono ancora in grado di garantire la compatibilità. Lo slot per montare una SSD supplementare, infatti, non è attualmente funzionante. Vediamo nel dettaglio la domanda e la risposta nel Blog di PS5.

“La console è dotata di una porta di espansione che, in futuro, consentirà ai giocatori di aggiungere una memoria di archiviazione SSD M.2 da utilizzare per installare e riprodurre giochi per PS5. Questa funzionalità di aggiornamento della memoria SSD M.2 sarà disponibile sulla console PS5 dopo il lancio attraverso un aggiornamento del software di sistema. I giochi devono essere memorizzati sull’unità SSD interna della console per poter essere riprodotti.” Sony ha poi aggiunto che le unità SSD M.2 compatibili dovranno avere delle caratteristiche specifiche. “Sarà richiesto un livello minimo di prestazioni per l’unità SSD M.2; condivideremo ulteriori dettagli in futuro. Per il momento, consigliamo di non acquistare unità SSD M.2 destinate all’uso con la console PS5. In futuro condivideremo maggiori dettagli sulle unità consigliate.”

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che la memoria di PS5 sia accettabile? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la console targata Sony in arrivo il prossimo 19 novembre.