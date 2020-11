PS5: al day one ci sarà il primo aggiornamento firmware, i dettagli

Mancano solo tre giorni al lancio di PS5 in Nord America, Australia, Giappone e Gran Bretagna, mentre per noi europei ci sarà da attendere ancora una settimana circa. Nell’attesa Sony sta svelando gli ultimi dettagli relativi alla propria console next gem, e tra questi ci sono anche i primi dettagli riguardanti gli aggiornamenti del firmware. Tramite un post sul PlayStation Blog, oggi viene dichiarato che per il lancio della console ci sarà anche il primo aggiornamento software per la console.

Il tutto è stato annunciato all’interno di un recap pubblicato da Sony che serve a fare chiarezza su alcuni punti chiave di PlayStation 5. Come viene dichiarato nel FAQ, PS5 verrà accompagnata dal day one con il primo aggiornamento firmware dedicato alla console next gen in assoluto. Questo aggiornamento porterà subito la console alla versione più recente disponibile nel momento del lancio della piattaforma.

All’interno del post, Sony ci tiene anche a riportare le istruzioni su come procedere all’installazione dei nuovi firmware anche con il supporto di un dispositivo USB. Il procedimento è identico a quanto accadeva la scorsa generazione con PS4, dando la possibilità anche di effettuare questo primo aggiornamento firmware, ma anche tutti i successivi, anche se non si avrà la console connessa alla rete. Al momento non sono ancora disponibili ulteriori informazioni sul contenuto di questo primo aggiornamento, ma ne sapremo sicuramente di più a ridosso dell’uscita della console.

Ormai ci siamo, e con questo nuovo FAQ dedicato a PS5 proposto da Sony è stata fatta chiarezza anche su alcuni elementi minori e marginali dell’intera esperienza che la consoel next gen saprà darci a breve. Vi ricordiamo che in Italia PlayStation 5 debutterà il prossimo 19 novembre, e come annunciato da Sony la console sarà acquistabile solamente online. Cosa ne pensate di quest’ultimo annuncio da parte di Sony? Diteci la vostra.