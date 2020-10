PS5: always-online e PS Plus obbligatorio per un’esclusiva

Mentre in Giappone alcuni content creator hanno già avuto l’opportunità di testare con mano PS5, molte nuove informazioni sulla console di prossima generazione Sony stanno trapelando dalle anteprime. Non si parla solo di console, ma sono anche i giochi a farla da padrone in diversi video su YouTube caricati durante lo scorso fine settimana. Insieme ad Asto Bot Playroom, c’è stato un altro titolo in arrivo su PlayStation 5 che ha saputo attirare le attenzioni degli appassionati.

Parliamo di Godfall, l’esclusiva console che è stato a tutti gli effetti il primo videogioco ad essere annunciato come titolo in uscita su PS5. Nel corso dei mesi abbiamo avuto l’opportunità di scoprire molto del gioco sviluppato da Counterplay Games, ma le informazioni che emergono in questi ultimi giorni risultano nuove per i giocatori interessanti a mettere le mani sull’action GDR in uscita su PlayStation 5 e PC.

Stando alle nuove informazioni pubblicate sulla pagina ufficiale di Godfall, che potete trovare sul sito PlayStation, per giocare al titolo i giocatori dovranno avere una connessione online persistente durante tutta la sessione di gioco, il che ovviamente richiede anche una sottoscrizione all’abbonamento PS Plus. Come dichiarato più e più volte dal team di sviluppo, Godfall non sarà un gioco a servizi, ma nonostante questo necessiterà di restare sempre connessi alla rete e di attivare il PlayStation Plus.

Un dettaglio che fino ad oggi ci era ancora precluso, e che arriva a poche settimane dal lancio del titolo, che ricordiamo avverrà in contemporanea con l’uscita di PS5; ovvero il prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate di quest’ultimo dettaglio rivelato su Godfall? Sarà uno dei giochi che accompagnerà la vostra PlayStation 5 al lancio? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.