PS5: entrambi i modelli sono su Amazon Italia, ecco i link

È dall’annuncio della scorsa settimana che l’intero mondo videoludico non riesce a parlare di altro: PS5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment, è ora reale, o perlomeno è molto più reale rispetto a poco tempo fa. Aver visto il design della macchina da gioco ci permette di immaginarla nelle nostre postazioni, vicino al televisore. Ora, però, vorremo scoprire data di uscita, prezzo e disponibilità del preorder. Amazon Francia ha di recente, per errore, rilasciato queste informazioni (ovviamente non ufficiali) e ora è il turno di Amazon Italia.

Il sito di e-commerce ha infatti creato le pagine prodotto di PS5 e di PS5 Digital Edition, ovvero la versione senza lettore ottico della console Sony. Purtroppo, in questo caso, non sono presenti informazioni sul prezzo, sulla data di uscita o sul preordine. In questo momento il prodotto è segnalato come “Attualmente non disponibile“. Oltre a una semplice immagine della console e del controller, non vi è molto altro.

Nella pagina di Amazon Italia, possiamo leggere le classiche descrizioni di PlayStation 5:

Prova un caricamento ultra rapido con un’unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento ancora maggiore grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all’audio 3D e scopri una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation

Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5.

Scopri un’esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D.

L’ultimo leak di Amazon Francia segnalava, oltre a una (ipotetica?) data di uscita, un prezzo di 499 euro per la versione con lettore ottico di PS5. Purtroppo è impossibile sapere se fosse una supposizione del sito oppure un dato reale già indicato da Sony. Per ora, vi lasciamo i link alle due pagine prodotto di PS5 e PS5 Digital Edition:

Diteci, cosa ne pensate di PS5? Vi ha convinto fino a questo momento?