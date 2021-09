PS5: annunciato l’SSD ufficiale per la console

L’ultimo aggiornamento di PlayStation 5 ha introdotto ufficialmente il supporto per gli SSD interni di modello M2. Una novità non da poco, considerando che la console di casa Sony non ha a disposizione uno spazio che consente l’installazione di tantissimi giochi. Quello che mancava per completare questo processo, ovvero l’installazione da parte di un giocatore di un altro disco era sicuramente un M2 ufficiale Sony. Mancanza che finalmente sta per essere colmata, ma con un piccolo trucco.

Come tutti bene sapete, infatti, se Xbox mette a disposizione delle espansioni di memoria tramite Seagate, Sony ha invece deciso di percorrere una strada alternativa. Invece di lanciare un SSD M2 brandizzato, ha optato per una partnership con un altro produttore, ovvero Nextorage. Come si legge online, Sony lancerà questo SSD M2 nel corso dei prossimi mesi. Si tratta si un disco che è perfettamente compatibile anche con altri PC. Le uniche differenze sono in fase di progettazione.

Il nuovo SSD M2 di Nextorage è infatti previsto con due tagli: da 1TB e da 2TB. L’intero setup viene però venduto con dissipatore appoggiato sopra il disco. Questo perché Sony ha sempre consigliato l’utilizzo di un SSD con PlayStation 5 munito di un sistema di dissipazione. Il disco, inoltre, raggiunge tutti i parametri richiesti dal produttore giapponese, ovvero dimensioni e velocità. Quest’ultimo parametro è importantissimo, perché una velocità corrette consentirebbe l’esecuzione di giochi pensati esclusivamente per la next gen di casa Sony.

Al momento ci sono ancora due dubbi da chiarire. Il primo è relativo alla disponibilità dell’SSD. Il secondo invece è legato al prezzo. Secondo alcune ipotesi circolate online, il prezzo del nuovo disco di PlayStation 5 potrebbe essere di circa 200 Dollari, ma ancora non si trovano conferme. Permangono anche dei dubbi in merito alla disponibilità futura di un eventuale SSD targato Sony. Non è escluso infatti che i giocatori non possano aspettarsi nel prosismo futuro un nuovo disco, questa volta prodotto direttamente dal colosso giapponese.