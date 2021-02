PS5, annunciato un nuovo State of Play

Un’ora un po’ strana per annunciarlo, no? Sembra strano e invece è proprio vero. In questi minuti è stato annunciato un nuovo State of Play per questo Giovedì, che ci darà sicuramente degli aggiornamenti freschi sui titoli in arrivo su PS5. Non credo che in molti si aspettassero questo annuncio, avvenuto cosi di punto in bianco, eppure Sony ha voluto sorprendere tutti. Ovviamente le informazioni che si sanno al momento sono pochissime, proprio questo pomeriggio erano stato rilasciate nuove informazioni da Ryan il quale aveva confermato l’arrivo di un nuovo PSVR dedicato completamente a PS5.

Insieme a questa notizia era però anche stato confermato il rinvio di Gran Tursimo 7, che slitta quindi al 2022. Ovviamente quest’ultima notizia è da capire se sia dovuta realmente ad un ritardo nello sviluppo, o solo per riassortire la line-up di quest’anno con altri titoli. Se dovessero mantenere le promesse i Playstation Studios quest’anno avrebbero tra le mani una line-up più che succosa. Per quanto riguarda questo State of Play le informazioni che si hanno al riguardo sono quelle del Playstation Blog.

Verranno mostrati all’incirca 10 titoli, alcuni anche per PS4. Ma a detta dell’articolo postato sul sito di Sony ci sarà spazio anche per dei nuovi annunci e degli aggiornamenti sui titoli che sono mostrati lo scorso Giugno. Inoltre in una piccola postilla viene detto che non si parlerà di hardware e di notizie relative al business, è molto probabile che questa “postilla” sia stata inserita per evitare che si speculasse sulla presenza di qualche notizia sulle scorte di PS5, o su qualche hint per il prossimo visore di Playstation, tanto discusso questo pomeriggio.

State of Play returns this Thursday! Tune in live at 2 PM PT/5 PM ET to see updates and deep dives for games coming to PS4 and PS5. Full details: https://t.co/qMFCMCuIGU pic.twitter.com/NjwB40YlU1 — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2021

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento per questo Giovedi alle ore 23:00 ora locale. Chissà cosa ci attende, magari qualche gradito ritorno e qualche trailer in più! Voi cosa aspettate dall’evento? Fatecelo sapere con un commento!