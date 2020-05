PS5: appare la sezione sul PS Blog, annuncio in arrivo?

Stando a diverse voci di corrodoio apparse sul web in questi giorni, sembrerebbe che l’annuncio ufficiale di PlayStation 5 sia ormai imminente. C’è anche chi, come per esempio Jason Schreier, ha voluto azzardare nel fortnire una data precisa che ricadrebbe al prossimo 3 giugno, giorno in cui si presume Sony possa finalmente svelare delle novità su PS5. Questa voltà però, è direttamente il PlayStation Blog americano che lancia un papabile indizio sull’imminente arrivo di nuovi dettagli sulla console next gen di Sony.

Visitando il Blog ufficiale statunitense infatti, è possibile notare come sia stata aggiunta una nuova sezione tutta dedicata a PS5. Questa voce, non presente fino a questo momento, si va ad aggiungere ai tag come: PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Store e PlayStation Plus, e fa presupporre che molto presto possa racchiudere tutte quelle che saranno le novità riguardanti PlayStation 5.

Accendendo alla sezione PS5 all’interno del Blog, per il momento è possibile visualizzare quelli che sono i trailer dedicati ad alcuni primi titoli che usciranno su PS5 quando la console verrà lanciata a fine anno. Spiccano anche le presentazioni dell’architettura della piattaforma da gioco tenuta da Mark Cerny e la presentazione del design del DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5.

Attualmente Sony non ha ancora annunciato nessun evento digitale, ma sembra che qualcosa si stia muovendo e a quanto pare ci troveremo davanti a PS5 prima di quanto si possa pensare. Non ci resta che aspettare i primi giorni di giugno per capire se i rumor di questi giorni poggiavano su delle fondamenta reali o meno. Cosa ne pensate dell’apparizzione della voce PS5 sul PS Blog USA? Credete che sia un indizio che ci avvicina alla presentazione della console?