PS5: l’annuncio è vicino, 38 giochi sono in sviluppo

Il mese di giugno è ormai alle porte e, secondo diversi rumor che stanno circolando in queste settimane, l’annuncio di PS5 sembra davvero finalmente estremamente vicino. A dare conferma di questa teoria sarebbe anche la copertina del prossimo numero della rivista ufficiale PlayStation inglese nella quale sarebbe presente il protagonista del prossimo gioco targato Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla.

Più che Eivor in prima pagina, salta all’occhio un bollino sulla sinistra della rivista che rivela che ben 38 giochi sarebbero in sviluppo per PS5, che testimonierebbe che la line up iniziale della nuova console di casa Sony sarebbe decisamente corposa. Ovviamente non si tratta di sole esclusive, infatti in basso a sinistra possiamo vedere una sfida tra i due giochi di rally già annunciati diversi giorni fa, stiamo parlando di Dirt 5 e WRC9, oltre ovviamente ad Assassin’s Creed Valhalla che troviamo, appunto, in prima pagina.

Dopo aver visto la prima pagina della rivista inglese, che vi abbiamo postato proprio qui di sopra, possiamo anche dedurre quando verrà presentata la console next gen dell’azienda nipponica. Tale rivista infatti sarà disponibile il 2 giugno, di conseguenza la presentazione di PS5 con molta probabilità verrà mostrata intorno a quella data. Non c’è ancora nulla di sicuro, in quanto la stessa Sony non ha dichiarato ancora l’ufficialità e la nostra è solo una sana speculazione. Tenendo conto dei rumor e di questa rivisita però i tasselli si uniscono alla perfezione formando un vero e proprio puzzle. Non ci resta altro da fare che aspettare con impazienza questi giorni, perché finalmente la next gen di Sony sta arrivando.

