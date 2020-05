PS5: l’architettura RDNA 2 è incredibile, la demo dell’Unreal Engine 5 lo dimostra secondo AMD

L’argomento del momento è solo uno: l’Unreal Engine 5, il nuovo engine di Epic Games. Abbiamo già visto in azione il motore di sviluppo e ci siamo quindi fatti un’idea di come potranno essere i giochi del futuro. In che modo è stata raggiunta tale qualità? La demo girava in tempo reale su PS5 e, secondo il giornalista du Ventur Beat, Grubb, tali risultati sono possibili grazie all’SSD della console Sony, super-veloce come ben sappiamo. Anche l’architettura RDNA 2 ha ovviamente detto la propria, come affermato da AMD.

Tramite Twitter, infatti, il CEO dell’azienda, Lisa Su, ha condiviso la tech demo dell’Unreal Engine 5 e ha affermato: “Ecco un nuovo incredibile contenuto eseguito tramite PS5. Adoro vedere in azione l’architettura RDNA 2 Radeon. Fantastica demo da Epic Games!”.

Gorgeous new content running on @PlayStation 5. Love seeing @Radeon RDNA2 in action. Great new demo from @epicgames 😂 https://t.co/3NjT8gJyOJ — Lisa Su (@LisaSu) May 13, 2020

Ricordiamo infatti che sia PS5 che Xbox Series X si basano sulla tecnologia di AMD: l’architettura RDNA 2, in versione personalizzata, darà accesso a nuove caratteristiche per il mondo console sono a dir poco innovative. Certo, dovremo prima vedere in azione con veri giochi le console, ma quanto mostrato da Epic Games è già un ottimo primo assaggio di quello che ci aspetta in futuro.

La demo mostrata ieri, in ogni caso, non raggiungeva il 4K e girava a 30 FPS, il tutto senza l’applicazione del ray-tracing. L’illuminazione, in ogni caso, viene gestita in tempo reale da Lumen, la tecnologia interna all’Unreal Engine 5, che potrà eseguire la riflessione delle fonti di luce (anche libere e gestite dal giocatore) in tempo reale, interagendo con altre componenti del motore di grafico, come Niagara, che gestite particellari e gruppi di elementi (come piccoli insetti che si muovono ovunque). Le novità sono quindi tante, speriamo di vederle applicate nel migliore dei modi.