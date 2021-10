PS5: arriva il primo gioco in 8K e 60fps! Assolutamente da non perdere

PlayStation 5 è una console dalle grandi potenzialità, e lo abbiamo sottolineato già molteplici volte nell’arco del primo anno di vita della console. A confermare la forza della nuova console Sony ci hanno pensato i ragazzi di Digital Foundry, i quali hanno scovato il primo titolo PS5 che riesce a girare in 8K e 60fps.

Il titolo in questione è The Touryst, il coloratissimo e cubettoso titolo vacanziero sviluppato dai ragazzi di Shin’en Multimedia che uscì prima su PC e ora, da qualche settimana, è disponibile anche su PS5.

Come fatto notare da Digital Foundry nei propri test, The Touryst su PlayStation 5 girà alla bellezza di una risoluzione 7680×4320, tenendosi sempre saldamente ad un framerate di 60fps.

Queste caratteristiche rendono il particolarissimo The Touryst il primo gioco PS5 in 8K, e anche per queste sua unicità è un titolo che assolutamente provato.