Finalmente ci siamo quasi, una delle funzioni più richieste per PS5 fin dal periodo di lancio della console sta per essere rilasciata. Parliamo del supporto della frequenza di aggiornamento variabile, più comunemente conosciuto come VRR, e il tutto sta per arrivare sulla console di attuale generazione grazie ad un nuovo update. A darci l’ufficialità e maggiori informazioni è stata Sony, con la compagnia nipponica che ha anche svelato una lista di primi titoli che supporteranno il VRR.

Come rivela Sony in un nuovissimo post pubblicato sul PlayStation Blog, il supporto al VRR su PS5 arriverà proprio durante questa settimana. Questa novità andrà a migliorare le prestazioni visive dei giochi, riducendo al minimo o eliminando artefatti visivi a schermo. Molti dei giochi già pubblicati saranno completamente ottimizzati per VRR tramite una patch di gioco, mentre i giochi di prossima uscita potrebbero includere il supporto della VRR già al momento del lancio.

Per attivare tale nuova funzione vi basterà aggiornare la console con il nuovo update quando verrà rilasciato e il supporto VRR verrà automaticamente attivato sui giochi supportati se la console sarà collegata a un TV o a un monitor compatibile con un entrata HDMI 2.1 VRR. Questa funzione sarà anche disattivabile andando nelle impostazioni di sistema PS5 nella sezione “Schermo e video”.

Oltre a questo, Sony ha svelato la lista dei primi giochi PS5 che riceveranno il supporto al VRR.

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

La compagnia nipponica ci tiene a sottolineare come questi saranno solamente i primi titoli a godere di tale supporto, e che in futuro ne arriveranno altri, molti dei quali usciranno direttamente al day one con il supporto al VRR.