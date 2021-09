PS5 arriva negli store, ma le code sono chilometriche

Purtroppo ancora oggi moltissime persone ancora non riescono a mettere le mani su di una console di nuova generazione e anche se sembra assurdo la domanda aumenta sempre di più. Con PS5 e Xbox Series X introvabili, l’ultimo baluardo per avere almeno un anticipo di nuova generazione rimane Xbox Series S, ma sappiamo che è una macchina non per tutti, dato che la maggior parte dei videogiocatori vuole prestazioni al top e avere una console capace di reggere il peso fino alla fine della generazione. Ovviamente la notizia di un restock all’interno dei negozi fisici ha preso alla sprovvista tutti, e in America ormai è corsa all’acquisto. Ma non tutto è oro quel che luccica.

Come ben sappiamo infatti, la crisi dei semiconduttori ha messo in serio rischio tutta la filiera produttiva del settore dell’elettronica e di conseguenza tutti quei dispositivi hardware che ne richiedevano l’utilizzo hanno subito un netto declino della produzione di massa. Ormai è quasi un anno e questa lentezza nella produzione potrebbe durare ancora un bel po’, magari entro metà anno prossimo potremo avere i primi sentori di normalità. Qualche unità di PS5 e di Xbox Series X è riuscita però ad arrivare in alcuni negozi selezionati per il mercato Americano. Magari possiamo aspettarci qualcosa di simile anche per il nostro mercato tra non molto? Ma ovviamente quello che è accaduto era inevitabile.

Dalla redazione di Kotaku (e non solo) arrivano delle foto e dei video che hanno dell’inverosimile. Come era prevedibile infatti migliaia di persone, dopo aver saputo del restock sono corse a mettersi in fila anche sotto la pioggi e ad accamparsi davanti le porte dei negozi per essere i primi a ricevere le console nel momento dell’apertura. Ovviamente è inutile sperare che tutti avranno ciò che attendono dato che le risorse a quanto sembra saranno davvero limitate.

8:30am at the Millenia Best Buy in Orlando, store opens in 1.5 hours At least 250 people in line wrapped all the way around the building waiting for the PS5 / Xbox Series X restock 🤯 pic.twitter.com/OTDPtgedQ1 — TmarTn (@TmarTn) September 23, 2021

Chissà quando potremo mettere le mani su una PS5 direttamente andando in negozio, o magari chissà, quando ne troveremo più di due all’interno degli scaffali? Sono domande che al momento non hanno risposta, al momento l’unica cosa che possiamo dirvi è che se siete in possesso della console godetevela!