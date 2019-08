PS5: svelato l’aspetto della console in versione dev kit?

PS5 è ancora avvolta nel mistero ma ora possiamo vedere un possibile aspetto della console, anche se solo nella versione dedicata agli sviluppatori.

La next-gen di casa Microsoft e di casa Sony è sempre più vicina. La fine del 2020 sembra essere il periodo giusto per entrambe le società. Noi videogiocatori siamo in attesa di scoprire le novità più succose e, anche se non vendiamo niente all’orizzonte, non significa che i produttori di console non siano al lavoro. Secondo i più recenti rumor, ad esempio, Sony sta organizzando un nuovo PlayStation Meeting per il febbraio 2020, momento nel quale mostrerà a tutti PS5.

Nel frattempo, però, deve mettere “al sicuro” i propri prodotti. Per fare ciò, è necessario brevettarli. Uno di questi è stato recentemente scovato sul portale Let’s Go Digital, sotto forma di PDF. Come potete vedere al suo interno e come potete vedere qui sotto, è presente un’immagine che potrebbe svelare l’aspetto di PS5 in versione dev kit.

Non prendiamo nemmeno in considerazione che questa sia la versione consumer di PS5 a causa del design tutt’altro che sobrio. Il brevetto è stato registrato una settimana fa ed è proprietà di Sony Interactive Entertainment. Il designer è “Yusuhiro Ootori”, ma abbiamo il sospetto che ci sia stato un errore di battitura in quanto “Yasuhiro Ootori” è il direttore del divisione engineering di Sony e ha lavorato su PS4 (smontandola davanti ai nostri occhi, nel lontano 2013).

Supponendo che si tratti quindi di un errore, è più che possibile che questo prodotto sia legato alla nuova console. Si tratta in ogni caso di pure speculazioni. In ogni caso, difficilmente Sony svelerebbe il design del dev kit, quindi è probabile che non potremo scoprire facilmente di cosa si tratta.