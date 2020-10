PS5: Astro’s Playroom non una banale demo, i dettagli sul gioco gratis

Dopo un’intera estate passata all’insegna della next gen, finalmente sia Sony che Microsoft hanno svelato tutte le proprie carte. Ora che PS5 e Xbox Series X hanno una data di uscita e un prezzo, l’attenzione da parte degli appassionati si sta spostando su quel che si potrà giocare sulle due console al rispettivo lancio. Tra questi titoli troviamo anche il gratuito Astro’s Playroom, quello che a tutti gli effetti sarà uno dei giochi introduttivi che ci faranno prendere la mano con il nuovo DualSense e le funzionalità di PlayStation 5.

Recentemente, all’interno di un’intervista della redazione di Famitsu, il director del gioco PS5 Nicolas Doucet ha rivelato alcuni nuovi dettagli su Astro’s Playroom. Il nuovo titolo gratuito con protagonista il robottino bianco sarà un vero e proprio gioco completo dalla longevità di circa 4-5 ore e il tutto sarà diviso in diversi mondi chiamati: Cooling Resort, GPU Jungle, SSD Speedway e Memory Sky. Come è intuibile dai nomi, ognuno di questi mondi andrà a concentrarsi su un aspetto specifico dell’architettura di PlayStation 5 in modo giocoso.

Interview with Nicolas Doucet on Astro's Playroom – 4 worlds: Cooling Resort, GPU Jungle, SSD Speedway and Memory Sky (machine translated)

– 4-5 hours of playtime

– filled with collectibles and PlayStation tributes

– time attack mode

Più avanti nell’intervista Doucet afferma anche che il gioco avrà al suo interno un sacco di oggetti collezionabili tutti da scovare, tributi e citazioni a tutta la storia di PlayStation che i fan potranno cercare in giro per tutti i mondi di Astroìs Playroom. Inoltre, Il gioco avrà anche diverse modalità tra cui time attack e una classifica online dove confrontarsi con i propri amici e i videogiocatori di tutto il mondo.

I dettagli però non finiscono qui, con Doucet che ha dichiarato che Astro’s Playroom nasconde anche un altro segreto di cui al momento non può parlare. Vi ricordiamo che la nuova avventura del robottino bianco di Sony debutterà insieme a PS5, e sarà un gioco gratuito preinstallato su tutte le console next gen targate Sony. Cosa ne pensate di tutti questi dettagli su Astro’s Playroom?