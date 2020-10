PS5: audio 3D non solo per le cuffie, ma anche sulle TV

In attesa di testare le nuove console con mano, Sony e Microsoft stanno rilasciando proprio in questi giorni tutta una serie di nuove informazioni e nuovi dettagli su PS5 e Xbox Series X. Dopo l’intervista su Astro’s Playroom, Sony torna a pubblicare un nuovo post sul PlayStation Blog inerente all’aspetto audio di PlayStation 5, che grazie alla nuova tecnologia Tempest 3D sarà in grado di rivoluzionare l’esperienza di gioco per i giocatori.

Come dichiarato dalla compagnia giapponese tramite il nuovo post sul PlayStation Blog, su PS5 sarà possibile usufruire dell’esperienza Tempest 3D AudioTech sia con le nuove cuffie wireless con microfono PULSE 3D, che con la maggior parte delle cuffie già in possesso dei giocatori. Il tutto funzionerà in modo semplice collegando le cuffie tramite il collegamento USB alla console o collegandole all’apposito ingresso da 3,5 mm che si trova nel controller DualSense.

Le novità però non finiscono affatto qua, infatti come viene specificato all’interno del post Sony è intenzionata a portare l’audio 3D anche sui televisori che supporteranno tale tecnologia dopo che la console verrà lanciata sul mercato. “Stiamo lavorando anche per offrire l’audio surround virtuale tramite gli altoparlanti incorporati nei televisori. Anche se questa funzionalità non sarà disponibile al momento del lancio della console, ne siamo entusiasti e i nostri tecnici stanno lavorando duramente per offrirla su PS5 in futuro”.

Non ci resta quindi che attendere di testare con orecchio tutte le novità che ci attendono sui PS5 grazie al nuovo Tempest Engine 3D. Cosa ne pensate di tutte queste novità riguardo all’aspetto audio di PlayStation 5? Quanto ritenete importante l’audio all’interno di un esperienza videoludica? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.