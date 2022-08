La più grande notizia della settimana è stata sicuramente l’aumento di prezzo di PS5. La console Sony ha subito un aumento di prezzo in diversi territori, tra cui l’Italia. Tante le reazioni, tutte diverse, ma quella dei giocatori giapponesi è sicuramente la più importante di tutti, almeno su Twitter, dove una discreta nicchia di utenti sta invocando un porting PC di Final Fantasy 16.

La vicenda è molto semplice: sappiamo che Final Fantasy 16 sarà un’esclusiva PS5 e che probabilmente arriverà su Steam solamente a distanza di almeno un anno dall’uscita. L’impossibilità di trovare una console (sia in versione digital che standard), unita all’aumento di prezzo che in Giappone entrerà in vigore il 15 settembre ha spinto diversi giocatori nipponici a chiedere a gran voce un’uscita immediata su PC della prossima iterazione del franchise.

Si tratta di un cambio storico decisamente importante: nel Sol Levante il giocare su PC non è mai stata considerata una priorità. Nel paese si è sempre optato per le console e negli ultimi anni a spingere il mercato dei videogiochi ci hanno pensanto Nintendo (con il 3DS e Switch) e il gaming su mobile. Ora però, con l’aumento di prezzo di una console di fatto introvabile e con l’esclusività di un capitolo di una serie molto cara ai giocatori nipponici, cambia tutto: la voglia di PC e soprattutto il desiderio di vedere Final Fantasy 16 al day one anche su un’altra piattaforma sono reali.

Difficilmente Square Enix romperà l’accordo con Sony (anzi, è praticamente impossibile), ma sicuramente questa manovra non ha fatto molto bene al colosso nipponico. Siamo poi certi che in realtà PS5 continuerà a vendere e che tanti giocatori nipponici toccati da questa scelta acquisteranno comunque la console non appena la troveranno disponibile. Per quanto riguarda l’arrivo di Final Fantasy 16 su Steam, semplicemente prima o poi accadrà. Bisogna solo capire quando.