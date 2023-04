Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile nuova console portatile PlayStation. I rumor sono stati insistenti e grazie a Tom Henderson siamo stati in grado di conoscere alcune prime possibili specifiche. Ora, un nuovo brevetto targato Sony è emerso in rete, svelando come la compagnia nipponica sia fortemente intenzionata a sperimentare con PS5 e tutti gli hardware legati alla console di ultima generazione.

Stando a questo nuovo brevetto, Sony sarebbe già al lavoro su una nuova versione del controller DualSense di PS5. Questo pad sarebbe particolarmente rivoluzionario e ambizioso, dato che avrebbe la capacità di riscaldarsi per far sentire ai giocatori il calore in certe parti di gameplay. Secondo il brevetto, l’idea che sta alla base del pad è che le vibrazioni portino a riscaldare o raffreddare il controller a seconda di ciò che sta accadendo in un gioco.

Esplorando una regione desertica sarà possibile avvertire il calore del sole sulle proprie mani, o prendendo in mano un oggetto ghiacciato si potrà sentire il freddo. Tutto questo potrà diventare realtà andando a sostituire la plastica di cui è fatto il DualSense con un materiale simile al gel, così da evitare il rischio si surriscaldamento e che il calore possa danneggiare le plastiche e i componenti interni del controller.

Al momento parliamo sempre di un brevetto, e non va assolutamente preso come un qualcosa che si concretizzerà davvero nel futuro. Di sicuro la suggestione è forte, e sappiamo molto bene come Sony sia ormai sempre più indirizzata nel realizzare esperienze sensoriali per i giocatori. Staremo a vedere, d’altronde ci sono state tante idee brevettate che non hanno mai visto la luce del sole, e anche questa potrebbe essere una delle tante.

