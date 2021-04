PS5 avrà un servizio in stile Xbox Game Pass? Sony ci starebbe lavorando

Se c’è una cosa su cui Microsoft va elogiata più di tutte le compagnie videoludiche in questi ultimi anni, è sui servizi dedicati al mondo del gaming. Con Xbox Game Pass prima, e xCloud dopo, la casa di Redmond è riuscita a riconquistare gran parte della fiducia che aveva perso durante i primi anni della scorsa generazione Xbox One. Con servizi già così affermati, in molti si chiedono da tempo se anche PS5 un giorno potrà ambire a rilasciate il proprio Game Pass.

Il PS Now potrebbe essere sicuramente un ottima base di partenza per un servizio Sony in pieno stile Xbox Game Pass. Al momento le due scelte non sono del tutto paragonabili, dato che i cataloghi e la scelta proposta al pubblico è nettamente diversa. Secondo David Jaffe, il papà della serie di God of War, però, Sony sarebbe già al lavoro su un servizio simile, così da poter contrastare in tutto e per tutto ciò che Microsoft sta portando avanti ormai da diversi anni.

Durante l’ultima diretta effettuata sul proprio canale YouTube, David Jaffe si è aperto molto al suo pubblico rispondendo a una serie di domande che gli sono state poste. Quanto detto dal papà di God of War riferito ad un servizio simil Game Pass su PS5 è quanto segue: “Ci sarà una risposta a Xbox Game Pass. Quello che posso dire è che so che stanno lavorando a qualcosa perché conosco persone in Sony e so che stanno lavorando a qualcosa a tal proposito”.

Insomma, dalle parole di Jaffe si può intuire tutto o niente. Che Sony possa voler dare ai propri appassionati un servizio in abbonamento che incarni la visione della compagnia giapponese non è cosa scontata ad oggi; dato che su PS5 la società sta ancora spingendo molto forte su PS Plus, PS Now e la recente collezione dei migliori titoli della scorsa generazione proposta col Plus.