PS5: ban per i giocatori che vendono l’accesso al proprio PS Plus

PlayStation 5 è sul mercato da una settimana, e ci sono alcuni segreti sulla console che stanno venendo svelati man mano che passano i giorni. Uno di questi è stato scoperto proprio ieri e riguarda una funzionalità nascosta all’ottenimento di un trofeo. Quanto è stato svelato di recente invece è decisamente più preoccupante, dato che Sony sta cominciando a bannare diversi giocatori in possesso di una PS5.

Il motivo è presto detto, in molti stanno vendendo l’accesso al loro profilo PS Plus ad altri giocatori, e Sony di conseguenza sta bannando questi utenti. Stando a quanto riportato dalla redazione di Pushsquare, In Malesia, il proprietario di una nuova PS5 richiedeva circa 8 Dollari per aggiungere tutti i giochi PS Plus in suo possesso alla libreria dell’account di un altro cliente. Il tutto veniva proposto anche con il passaggio di account da PlayStation 5 a PlayStation 4.

Alcuni di questi giocatori erano riusciti a rivendere il proprio account PS Plus anche a decine di altri utenti diversi, questo prima che Sony li bannasse permanentemente. Il ban prevede anche un’esclusione di due mesi per chi ha acquistato i vari account. Il tutto ha fatto molto gola, soprattutto pensando alla nuova proposta di Sony con la PS Plus Collection; una vere e propria collezione di 20 giochi che hanno definito la generazione passata di PlayStation pronti per essere giocati per gli abbonati al servizio Sony.

Purtroppo PS5 sta diventando una vera e propria console dei desideri per molti appassionati che non sono riusciti ad acquistarla al day one. Per questo in rete ci si imbatte sempre più spesso in rivenditori che mettono in vendita console, ma anche accessori, a prezzi davvero fuori di testa. Cosa ne pensate di questa ennesima situazione volta ad approfittarsi di alcuni utenti Sony? Diteci la vostra con un commento.