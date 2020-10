PS5: dopo Spider-Man anche Batman diventerà esclusiva?

L’acquisizione di Zenimax (compagnia madre di Bethesda) da parte di Microsoft ha cambiato pesantemente gli equilibri di potere nel mondo videoludico. Gli effetti di questa mossa saranno visibile solo sul lungo periodo, ma i giocatori e gli esperti del settore si domandano se Sony possa rispondere in qualche modo, per dare più forza a PS5. Uno dei nomi in campo è ora Warner Bros., proprietario di molte IP, come Mortal Kombat e Batman.

A parlarne è Michael Pachter in un’intervista a Gamingbolt, di cui possiamo leggere uno stralcio. “Le loro acquisizioni [n.d.r., di Sony] sono state più piccole, come Insomniac: quello è il tipo di acquisizioni che mi aspetto. Penso però che Sony sia in una buona posizione per acquistare gli asset di Warner Bros. Interactive, se mai dovessero tornare in vendita. Dipende tutto da come AT&T [n.d.r., compagnia madre di Warner Bros. Interactive Entertainment] deciderà di vendere, sempre che lo faccia.”

“Se volessero semplicemente dare in licenza le proprie IP, non stringerebbero accordi di esclusività perché non vorrebbero limitare i proprio giochi a una sola piattaforma, ma se vendessero in modo definitivo i diritti di Batman o Mortal Kombat, penso che tali asset sarebbero un’interessante aggiunta per la line up di Sony. Lo hanno già fatto con Spider-Man, quindi sappiamo che sarebbero interessati a fare qualcosa del genere.”

“Non ho realmente preso in considerazione questo scenario, visto che sappiamo che Warner Bros. è fuori dal tavolo delle trattative, ma ora che Bethesda è stata comprata per 7.5 miliardi di dollari, credo che AT&T stia pensando: possiamo guadagnarci 7 miliardi?”

Patcher parla anche di possibili acquisizioni dedicate a specifiche IP, come Metal Gear Solid e Final Fantasy. L’analista ritiene però che si tratti di accordi non interessanti per Sony e per il futuro di PS5. Metal Gear, senza Kojima, non ha molto valore, mentre Final Fantasy viene definita come un’IP poco interessante fuori dal Giappone, territorio nel quale Xbox non domina in ogni caso.

