PS5 ha già battuto Xbox Series X? I dati delle pagine ufficiali rispondono

PS5 o Xbox Series X? Quale delle due console da gioco next-gen vincerà? Difficile dirlo sul lungo periodo, ma dopo l’uscita potremmo già farci un’idea di quale device è partito in vantaggio in termini di vendite. Per il momento, però, PS5 ha già battuto Xbox Series X, almeno secondo i “calcoli” di SimilarWeb.

Secondo i dati raccolti, le visite a “playstation.com” e a “xbox.com” era praticamente identiche da fine agosto in poi. Ovviamente entrambe le pagine hanno avuto un picco nel momento nel quale sono andati online i preordini. PS5 ha quindi attirato 892.000 visitatori (+327.4% rispetto ai giorni precedenti) il 16 settembre, mentre Xbox Series X ha raggiunto 776.200 (+263.6% rispetto ai giorni precedenti) visite il 22 settembre. La differenza è quindi di 116.000 visite in più nel caso di PS5, rispetto a Xbox Series X.

C’è però un primo “ma”. Dobbiamo ricordare che stiamo parlando di visite e non di effettivi preordini: è possibile che parte dei visitatori del sito PS5 abbiano semplicemente guardato la pagina, senza prenotare la console. Il secondo “ma”, invece, è legato al fatto che in questo conteggio mancano i dati provenienti dagli smartphone.

Vengono però indicati anche i dati di accesso alle pagine prodotto PlayStation e Xbox su Gamestop USA, Walmart, Target e BestBuy. In questo caso PS5 ha dominato su Xbox Series X: il tutto è ancora più significativo se pensate che le pagine ufficiali PS5 non includevano rimandi ai vari rivenditori, a differenza di quelle Xbox. Ancora una volta, sottolineiamo che questi dati non sott’intendono un effettivo preordine, ma sono comunque indicative dell’interesse del pubblico.

Per il momento non è possibile arrivare a una conclusione definitiva: speriamo che, dopo il lancio, sia possibile fare stime precise delle vendite di PS5 e Xbox Series X. In ogni caso, le due console da gioco sembrano di alta qualità e in questo momento è quasi impossibile trovare un preordine aperto: in un certo senso, hanno vinto entrambe, no?