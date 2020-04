Ps5: Bend Studio cerca personale per un nuovo progetto AAA

Quello di Bend Studio è un team assai apprezzato da moltissimi utenti grazie all’epopea di Syphon Filter, franchise di grande valore purtroppo finito nel dimenticatoio da troppi anni. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passati parecchia e solo recentemente la software house è riuscita a tornare nuovamente sotto i riflettori grazie a quel Days Gone – di cui potete anche leggere la nostra recensione – rivelatosi capace di dividere violentemente critica e pubblico. Se da una parte, infatti, sono molti quelli che hanno elogiato il progetto, dall’altro lato non sono mancati i detrattori che invece non hanno trovato nulla di salvabile nell’avventura con protagonista il nostro Dick St. John.

Indipendentemente dai gusti e dalle valutazioni, comunque, è indubbio che l’open world in esclusiva su Playstation 4 si sia rivelato un grande successo commerciale, con milioni e milioni di copie vendute a sancire il grande risultato che il team di sviluppo si è potuto portare orgogliosamente a casa. Vista la situazione, in molti hanno quindi iniziato a ipotizzare il possibile sviluppo di un secondo capitolo, un seguito atteso da molti che forse, viste le ultime novità, potrebbe già essere nel pieno del suo sviluppo.

A quanto pare, infatti, Bend Studio sta ricercando personale per rimpolpare i suoi ranghi e per lavorare su un non meglio precisato progetto AAA attualmente atteso su Playstation 5. Nello specifico, la software house sarebbe alla ricerca di un esperto in animazioni facciali che possa lavorare a un prodotto dalla qualità cinematografica e di un Senior Audio Programmer esperto nella lavorazione dell’audio 3D. Parliamo di ruoli spesso associati a produzioni fortemente incentrate sul single-player e che, probabilmente, faranno ampio uso delle nuove possibilità offerte dall’architettura hardware di Playstation 5.

Per il momento appare quantomeno difficile poter immaginare quale sia il nuovo progetto in lavorazione presso Bend Studio visto che le possibilità sono davvero molte. Oltre a un seguito di Days Gone, il team potrebbe infatti essersi lanciato nella realizzazione di una nuova IP a tutto tondo o, ancora, potrebbe star sviluppando quel tanto agognato nuovo capitolo di Syphon Filter che i fan chiedono a gran voce da anni e anni. Insomma, tutte opere che saprebbero sicuramente fare la nostra felicità, quindi per ora limitiamoci a tenere le dita incrociate in attesa di nuove e succose informazioni.