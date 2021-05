PS5: Bend Studios si lascia alle spalle Days Gone? Nuovo AAA in sviluppo

Sony Bend Studio è al lavoro su un nuovo tripla A che debutterà, sicuramente, su PS5. A confermarlo lo stesso team di sviluppo che, tramite un tweet, ha segnalato di essere alla ricerca di personale per ampliare le proprie forze. “Bend Studio assume! Date un’occhiata alle nostre attuali posizioni aperte e unisciti al nostro team nella creazione del prossimo gioco AAA“, riporta il tweet proveniente dall’account ufficiale. Insomma, dopo le recenti voci sulla cancellazione del sequel di Days Gone (ne abbiamo parlato in questa news), la software house è pronta a lavorare ad nuovo progetto?

Al momento, è impossibile sapere quale sarà il nuovo tripla A in progettazione, o a che punto siano i lavori sul gioco. Siamo certi, però, che Bend Studio svelerà maggiori dettagli, non appena avrà qualcosa di sostanzioso tra le mani. Come sempre, noi vi invitiamo a restare con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

PS5, nonostante il rallentamento della produzione e, a sua volta, della distribuzione (a causa della crisi dei componenti elettrici, dovuta alla pandemia di COVID-19), ha totalizzato numeri da capogiro in pochi mesi. Secondo il report finanziario di Sony, che fa riferimento all’ultimo anno fiscale concluso il 31 marzo 2021, PlayStation 5 ha registrato un nuovo record: la next-gen del colosso nipponico ha venduto oltre 7,8 milioni di unità. Battuto, quindi, il record di PS4 che, nello stesso lasso di tempo, ha piazzato 7,6 milioni di unità!

Bend Studio is hiring! Take a look at our current open positions and join our team in creating the next AAA game. Apply at https://t.co/mUwy2Vy1wp. pic.twitter.com/05P3TkEdSi — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) May 5, 2021

Ciò vuol dire soltanto una cosa: l’azienda di Tokyo punterà ad offrire, come sempre, esclusive al cardiopalma alla sua vasta utenza. A confermarlo, d’altronde, ci hanno pensato il recente Returnal (qui la nostra guida completa) e Demon’s Souls Remake. Non ci resta, quindi, che attendere fiduciosamente nuove notizie da parte di Bend Studio e SIE.