PS5 bianca non ti piace? Sony conferma l’arrivo di altri modelli

Con grande sorpresa da parte di tutti, nello scorso evento The Future of Gaming Sony non si è limitata a mostrare solo una parte dei giochi in arrivo su PlayStation 5, ma in chiusura ci ha fatto vedere il design della propria console di prossima generazione. Le particolarissime ed inaspettate forme di PS5 hanno diviso il pubblico in chi già ama questo vero e proprio pezzo di design, e in chi non ne è rimasto per nulla convinto.

Di recente, Matt MacLaurin di Sony si è espresso riguardo a quella che sarà la nuova interfaccia utente di PS5, ma non solo. MacLaurin ha voluto dichiarare durante un’intervista rilasciata alla redazione di The Verge che in futuro Sony rilascerà anche diverse altre versioni del nuovo hardware next gen. “PlayStation 5 consentirà diversi tipi di personalizzazioni che sono impossibili sull’attuale generazione di console. Ci saranno delle edizioni speciali adatte a tutti i gusti.”

Stando alle recenti dichiarazioni di MacLaurin, la versione bianca e nera con i led blu, sarà solamente una delle diverse versioni che Sony proporrà ai propri clienti. Inoltre, sembra che ogni giocatore sarà in grado di avere una propria PS5 unica e personalizzata. Purtroppo al momento non ne sappiamo molto di più, ma sembra che in futuro insieme a nuovi giochi, verranno svelate anche altre caratteristiche di PlayStation 5 ancora avvolte nel mistero più totale.

Sembra quindi che PS5 abbia ancora molti lati da svelare, per questo non ci resta che attendere con entusiasmo i prossimi appuntamenti comunicativi di Sony riguardo la sua console di prossima generazione. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Matt MacLaurin? Che tipo di personalizzazione hardware vi aspettate da PS5?