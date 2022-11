Come molti, avrete sicuramente aspettato con molta pazienza questo periodo dell’anno, che solitamente regala numerose scontistiche. Ci stiamo riferendo, ovviamente, al Black Friday 2022, atteso per il 25 novembre. Se eravate dunque in attesa di comprare delle nuove cuffie per la vostra PlayStation 5, un altro Dualsense o persino dei giochi, il consiglio è di dare un’occhiata a questo articolo interamente dedicato alle offerte Black Friday a tema PlayStation 5.

E la console? Siamo certi che molti di voi lo staranno pensando. Nonostante ancora oggi non sia affatto semplice accaparrarsene una, in questo articolo, con un po’ di fortuna, potremmo riuscire anche in questa ardua sfida. Già dall’arrivo di FIFA 23, adesso anche con God of War Ragnarök, di console PlayStation 5 in bundle ne sono arrivate davvero parecchie. Il nostro consiglio, dunque, è di tenere d’occhio i link d’acquisto che trovate qui sotto, e di farlo periodicamente. A tal proposito, non dimenticate si salvare questa pagina tra i preferiti!

Qualora abbiate già buona parte degli accessori PlayStation 5, suggeriamo – oltre a controllare periodicamente i vari prezzi dei giochi – di buttare un occhio sui migliori TV in offerta in questo Black Friday 2022, non sia mai stiate cercando proprio una bella TV da utilizzare con le console ma, perché no, anche per gustarsi film e serie TV. Non a caso, esattamente come un buon PC o la rivale Xbox Series X, PlayStation 5 sfrutta pienamente la risoluzione 4K e altre tecnologie quali HDR e VRR, per un’esperienza di gioco sempre fluida e dal grande impatto visivo. Portafogli alla mano, dunque, ma anche occhi ben aperti.

Black Friday 2022: le migliori offerte su PS5

PlayStation 5 versione disco + Horizon Forbidden West

PlayStation 5, come accennato anche nell’introduzione, è una console tanto desiderata quanto difficile da reperire. Il bundle che suggeriamo di tenere d’occhio è proprio questo che trovate nel link sottostante (il primo), che include una copia digitale di Horizon Forbidden West, che ancora mantiene piuttosto alto il suo prezzo. Per questo motivo, nonostante il rincaro subito da PS5, i 600€ per l’acquisto diventano più digeribili, dal momento che porterete a casa anche l’ultima avventura dell’eroina Aloy.

Per quanto riguarda PlayStation 5 nello specifico, sappiate che sul nostro sito trovate una recensione piuttosto dettagliata. Qui, in breve, vi diciamo che è una console pensata per offrire delle prestazioni di nuova generazione, a partire dai caricamenti istantanei garantiti dal velocissimo SSD, fino ad arrivare al 4K, l’HDR, i 120Hz e il VRR. Un bel gioiellino per gli appassionati di videogiochi.

Black Friday 2022: migliori accessori e giochi PS5

Bene, avevate già o siete riusciti, per grazia divina, ad accaparrarvi una PS5? A questo punto immaginiamo che la vostra attenzione sia esclusivamente focalizzata sui giochi e sui tanti accessori: SSD per espandere la memoria della vostra PS5, le cover per la console, stand di ricarica per i controller, cuffie, e tante altre belle cose! Ecco dunque le migliori offerte sugli accessori PS5 a cui non dovete mancare di dare un’occhiata.

Se invece ciò che cercate sono dei giochi PS5 che avevate in lista da un po’, ecco alcune delle migliori esclusive, e non, firmate PlayStation Studios e da altri famosissimi team di sviluppo, giochi del calibro di God of War Ragnarök, Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Demon’s Souls e moltissimi altri!

Ricordiamo a tutti che il Black Friday inizierà il 25 novembre e che questi che vedete sono solo sconti preliminari. Molti dei prodotti di questo articolo potrebbero essere messi in offerta a prezzi ancora più vantaggiosi!