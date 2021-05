PS5: bloccati in un gioco? In futuro la console potrebbe darvi dei preziosi consigli

Da diverse settimane ormai sulle maggiori testate giornalistiche è possibile trovare una serie di brevetti registrati da Sony. Ne abbiamo visti di ogni tipo da intelligenze artificiali che finirebbero i giochi al posto nostro fino ad arrivare ad esperienze VR uniche e sempre più coinvolgenti passando infine alla possibilità di scommettere durante eventi in live. Insomma, sembra che il futuro di PS5 sia a dir poco radioso e, se si rivelassero tutti veritieri e concreti, potrebbero essere delle idee che cambierebbero nettamente il futuro del gaming che abbiamo conosciuto col tempo.

Nonostante alcuni brevetti siano abbastanza preoccupanti come l’utilizzo di soldi reali per scommettere durante gli eventi esports, quest’ultimo che vi riporteremo tra poco potrebbe risultare davvero interessante specialmente per coloro che non sono pratici nell’arte del videogame. Le recenti funzionalità implementate all’interno di PS5 dall’azienda nipponica sono a dir poco strabilianti, chi possiede una console sa che è possibile, in determinate situazioni, farsi aiutare attraverso dei clip video, utili per raggiungere una determinata area o ottenere un trofeo particolarmente ostico.

Ebbene, l’ultimo brevetto registrato da Sony vorrebbe migliorare questa esperienza. Come? Consentendo a PS5 di analizzare le mosse di tutti i giocatori di un particolare titolo che ha venduto parecchio così da avere più dati possibili. Questa sembra una versione aggiornata delle clip che abbiamo conosciuto in questi mesi mirando ad aiutare i giocatori in tanti modi diversi, ad esempio con delle guide in tempo reale per gli utenti meno esperti.

Ovviamente il brevetto è riferito a quel tipo di giocatore che ha dei seri problemi a proseguire, nel caso in cui avesse bisogno, PS5 proporrà una guida da seguire prendendo spunto dai dati analizzati dagli utenti più esperti. Una sorta di “aiutare il prossimo”, che testimonia ancora una volta la volontà da parte di Sony di creare una community sempre più solida. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire maggiori dettagli riguardante questo particolare brevetto.