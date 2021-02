PS5: brevetto anticipa un nuovo utilizzo per il DualSense?

Il DualSense è sicuramente l’accessorio next gen per eccellenza, Sony ha deciso di puntare molto sul nuovo controller e ad oggi risulta essere sicuramente una scelta azzeccata. Nonostante gli ultimi problemi relativi al drifting riscontrati da alcuni utenti e l’idea da parte dell’azienda nipponica di modificarlo ulteriormente, negli ultimi giorni sembrerebbe che la società abbia in mente una nuova featured dedicata. Se pensiamo al DualSense la nostra mente va dritta verso il feedback aptico, la caratteristica cardine che, insieme ai grilletti permette di percepire sensazioni mai provati prima; se siete possessori di PS5 avrete sicuramente provato tutto questo giocando all’ottimo Astro’s Playroom.

Sony ha recentemente condiviso un nuovo brevetto che illustra la possibilità di sfruttare le caratteristiche del DualSense anche attraverso trailer e video pre-registrati. Sarà possibile quindi accedere alla nostra PS5, decidere di vedere un trailer, impugnare il nostro controller e percepire tutto quello che stiamo assistendo. Si tratta a tutti gli effetti di una idea davvero da non sottovalutare sfruttando ancora di più le proprie potenzialità. La prima cosa che ci viene in mente è ovviamente un ipotetico State of Play, provare delle vibrazioni particolari durante l’evento è qualcosa che onestamente ci incuriosisce molto.

Sfruttando questa peculiarità, Sony potrebbe invogliare i giocatori a vedere i filmati proprio sulla proprio PS5 rendendo la console un punto di riferimento della immensa community. Ovviamente si tratta di un brevetto, non è ancora chiaro se l’azienda sfrutterà questa idea in futuro o la metterà da parte definitivamente, insomma solo il futuro ce lo dirà. Ma una cosa è certa, il DualSense di PS5 farà parlare di sé per moltissimo tempo e noi non possiamo che esserne felici.

Cosa ne pensate di questa notizia? State apprezzando il nuovo controller di Sony? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità legate a PS5.