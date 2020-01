PS5: brevetto illustra come potremo sfruttare i nuovi grilletti adattivi del “Dualshock 5”

La fine del 2020 sarà l’inizio della nuova generazione di console: le macchine da gioco di Sony e Microsoft vogliono rivoluzionare il mercato, anche se per ora non sappiamo in modo preciso in che modo. PlayStation 5, in particolar modo, è ancora un mistero, sopratutto per quanto riguarda la console in sé e per sé. Perlomeno, Sony Interactive Entertainment ci ha dato un’idea di quali saranno le feature innovative del controller di PS5 (feedback aptico, grilletti adattivi), che supponiamo sarà chiamato DualShock 5.

Ora, inoltre, un nuovo brevetto illustra in che modo potremo sfruttare i grilletti adattivi. Viene ad esempio spiegato che è possibile utilizzare i nuovi R2 ed L2 per simulare la scalata di un personaggio: ogni grilletto controlla una mano e con la pressione del tasto facciamo in modo che il protagonista afferri una sporgenza; se la pressione è troppo leggera, la mano non riesce ad afferrare alcunché, se invece si preme troppo si rischia che l’attrito non sia sufficiente a trattenere la mano. Il tutto sarebbe supportato dalla vibrazione, oltre che da una serie di indizi visivi e sonori a schermo.

Un secondo esempio, invece, spiega in che modo si potrebbe usare i grilletti per tagliare degli oggetti in game. Si parla infatti della possibilità di controllare una sega elettrica che si attiva premendo i tasti. Il controller attiva la vibrazione e rende più resistente alla pressione il grilletto in modo differente a seconda del materiale: la sensazione fisica di tagliare del legno, ad esempio, sarebbe diversa rispetto al tentativo di tagliare della pietra.

Questo tipo di feedback potrebbe creare nuove esperienze di giochi che coinvolgono altri sensi oltre a vista e udito; inoltre, si tratterebbe di qualcosa assolutamente non realizzabile con gli attuali controller. Diteci, voi cosa ne pensate di questa novità? I grilletti adattivi vi interessano?