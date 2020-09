PS5: brevetto mostra i nuovi controller per PSVR

A distanza di una settimana dall’annuncio di prezzo e data di uscita di PS5, i rumor sulle novità che implementerà la next gen targata Sony non accennano minimamente ad arrestarsi. Archiviata la questione console, ad emergere in rete sono alcuni brevetti che ci illustrano quelle che potrebbero essere le novità relative a un nuovo tipo di realtà virtuale che verrà proposta dalla compagnia giapponese.

Sappiamo già che al lancio PS5 sarà compatibile con l’attuale versione di PSVR, ma non sappiamo ancora se e come si presenterà un nuovo modello di casco per la realtà virtuale di Sony. All’interno di un recente brevetto i protagonisti sono dei nuovi controller che, a quanto pare dovrebbero andare a rimpiazzare gli attuali PlayStation Move, proponendo un tipo di esperienza molto più in linea con quello che viene già proposta da visori su PC.

Come possiamo vedere dall’immagine, il concetto che si basa sul nuovo controller per un prossimo PSVR è molti simile a quanto visto in uno scorso brevetto, ma questa volta l’immagine è decisamente più dettagliata. Da quanto viene riportato sembra che in questa nuova versione dei Move sia stato implementato un sistema di tracciamento delle dita, cosa a cui stava già lavorando Sony tramite la propria sezione di ricerca e sviluppo.

Il tutto riporta alla mente quanto già proposto dal visore Valve Index, e sembra proprio che la direzione per quanto riguarda la realtà virtuale seguirà la strada tracciata dal casco di Valve. Al momento ci mancano ancora molte informazioni su un possibile PSVR 2, e come al solito vi ricordiamo che i brevetti non implicano un annuncio ufficiale dietro l’angolo; ci toccherà aspettare ancora prima di conoscere i dettagli sulla prossima realtà virtuale in arrivo su PS5. Cosa ne pensate di questo brevetto?