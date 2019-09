PS5: scoperto brevetto per una seconda console dedicata al cloud?

PS5 non sarà una sola console? Ci sarà un secondo hardware dedicato al cloud gaming? Un nuovo brevetto di Sony dà il via alle speculazioni.

Il cloud gaming è il principale trend dell’attuale industria videoludica. Google Stadia, PlayStation Now e xCloud di Microsoft stanno diventando sempre più centrali nel futuri piani delle società. Certo, bisogna capire se il pubblico (e le infrastrutture, a dirla tutta) sia veramente pronto per questo cambio di paradigma, ma questa è un’altra storia. La tecnologia avanza e ci adatteremo alle novità. Una di queste novità potrebbe inoltre arrivare prima di quanto pensiamo. Segmentnext ha infatti scoperto un brevetto legato a PS5 e a un “sistema da gioco cloud”.

Il brevetto è stato pubblicato il 29 agosto, negli Stati Uniti, da Sony Interactive Entertainment America LLC. e non dà informazioni precise: si limita a spiegare, con il solito “linguaggio da brevetto”, che si tratta di un brevetto per una tecnologia cloud streaming. Ci sono quindi più possibilità: potrebbe trattarsi di un secondo device, una seconda PS5 dedita unicamente al cloud, oppure una tecnologia legata al già esistente PS Now.

PS4 si appresta ad andare in pensione?

I rumor, da tempo, vogliono Sony intenta a organizzare un rinnovamento del proprio servizio di cloud gaming, così da renderlo più interessante per il pubblico PS5. Per quanto riguarda l’idea di una seconda console, se ne era già parlato con Xbox e Microsoft: la società di Redmond, però, all’E3 2019 ha confermato l’esistenza di una sola console, Xbox Scarlett (o Project Scarlett, ad essere più precisi).

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di pure speculazioni e non possiamo sapere quale sia la verità. Non ci resta altro da fare se non attendere: secondo i rumor, Sony ha intenzione di condurre un PlayStation Meeting nel febbraio 2020, momento perfetto per iniziare a parlare della next-gen e di tutti suoi servizi.