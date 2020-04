PS5: spunta online un brevetto sul sistema di raffreddamento

Diversi giorni fa, come tutti saprete ormai da tempo, Sony ha iniziato a mostrare qualcosa riguardante PS5. Il DualSense è ormai realtà e, nonostante abbia cambiato nome e sopratutto forma, risulta essere stato apprezzato dalla maggior parte dell’utenza online. In attesa che venga mostrata la console fatta e finita, sul web ovviamente sta andando di moda mostrare diversi concept della macchina dell’azienda giapponese ma gli utenti drizzano ancora più le orecchie quando si parla di brevetti scovati. In queste ore ha fatto scalpore la notizia di un brevetto che riguarda il nuovo sistema di raffreddamento, tanto discusso su PS4 e PS3.

Il documento è stato riportato dal sito psu.com, tale brevetto è stato depositato da Sony e sembra riguardare il sistema di dissipazione del calore di PS5. C’è da dire subito che tale brevetto è datato 2017 e non si riferisce direttamente alla console di prossima generazione, quindi è probabile che non venga preso in considerazione per il futuro. Il sistema, sviluppato sulla parte opposta dove si trovano i vari elementi dell’hardware, provvederebbe a dissipare il calore generato dall’hardware stesso tramite appositi tracciati di raffreddamento che collegano di conseguenza ogni circuito al sistema centrale di raffreddamento.

Ricordiamo ai lettori che non si tratta di una notizia ufficiale, quindi di prendere ciò che diciamo con le dovute pinze. Rimane comunque da notare quanto la descrizione possa avvicinarsi a tutto ciò che ha dichiarato Mark Cerny durante la presentazione delle caratteristiche di PS5. Probabilmente una delle caratteristiche da risolvere sarà proprio il sistema di raffreddamento che dovrà essere decisamente più efficace per permettere alla console di spingere sempre al massimo evitando problemi di surriscaldamento evidenti.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di scoprire cosa avrà in serbo Sony con la sua nuova console? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti PS5.