Come vi stiamo raccontando tramite la nostra rassegna quotidiana dedicata alle offerte, anche al netto dell’estate sono moltissimi gli store che si stanno proponendo in questi giorni con tante,tantissime offerte in occasione dell’estate, proponendoci sconti su tantissimi prodotti, spesso anche di altissimo livello.

In tal senso, se siete alla ricerca di qualcosa che possa aiutarvi a svagare nel corso delle vostre prossime ferie (ed a proposito, date un’occhiata al nostro articolo dedicato ai videogame per l’estate!), vi segnaliamo che in queste ore, su eBay, è tornata in sconto la sempre ricercatissima PlayStation 5 di Sony, qui proposta nuovamente ad uno dei suoi prezzi più bassi di sempre!

Stiamo parlando di appena 429,90€, giusto 90 centesimi in più rispetto al prezzo più basso mai raggiunto, ed oggi disponibile sullo store in quantità davvero molto limitate, ma sufficienti affinché possiate portarvi a casa l’ottima console Sony, a patto che vi fiondate immediatamente a metterla nel carrello!

Parliamo, infatti, di un prezzo davvero irresistibile che, indubbiamente, potrebbe portare ad un esaurimento delle scorte di eBay già nel corso della giornata di oggi e, in tal senso, vi suggeriamo caldamente di non indugiare troppo nel vostro acquisto, specie considerando che sarà davvero difficile che il prezzo della console scenda al di sotto di questa soglia, se non di qualche euro, anche al netto dei prossimi mesi.

In soldoni: vi suggeriamo caldamente di acquistare la console ora, tenendo anche presente che il prezzo originale della stessa si attesterebbe, almeno da listino, a 549,99€ e, dunque, uno sconto di oltre 120 euro su Ebay non è affatto da sottovalutare!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina eBay dedicata al prodotto, così che possiate portarvi a casa PS5 a quello che, lo ribadiamo, è il prezzo più basso di sempre! Ben chiaro che le scorte sono limitate, e non abbiamo modo di garantirvi che l’offerta duri, quanto meno, fino alla fine della giornata.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

