PS5: cavo HDMI 2.1 incluso nella confezione? Arriva la conferma

Da diversi giorni una domanda sta scuotendo il web: “Nella confezione di PS5 sarà presente il cavo HDMI 2.1 ?“. Effettivamente erano in molti a domandarsi questo quesito in quanto tale cavo è indispensabile per l’output a 4K 120hz. Nonostante in questi giorni la console di casa Sony sia arrivata nelle mani delle più grandi redazioni e da influencer e content creator noti, il pubblico è rimasto un po’ titubante a riguardo. Proprio in queste ore però è arrivata la conferma ufficiale dai vertici dell’azienda nipponica.

La compagnia ha quindi confermato che il cavo HDMI 2.1 sarà presente in tutte le confezioni di PS5. Caso chiuso quindi, gli appassionati possono stare davvero tranquilli ora. Il cavo, a differenza del 2.0, ci consentirà di ottenere il massimo dalla potenza delle console next gen. Nonostante potesse sembrare abbastanza scontato è sempre meglio avere una dichiarazione ufficiale a riguardo, visto che viviamo in un periodo in cui la console war purtroppo la fa da padrona e questa questione del cavo stava risultando davvero fastidiosa per certi versi.

PS5 è pronta ad essere lanciata in tutto il mondo il prossimo 19 novembre, nelle ultime ore però stanno uscendo fuori dichiarazioni strani riguardanti proprio la data ufficiale. In Germania ad esempio dovrebbe uscire il 12 novembre mentre proprio in queste ore il sito di Mediaworld ha segnato come data di spedizione il 13. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale a riguardo, però invitiamo i nostri lettori a tenere gli occhi comunque aperti, non si sa mai.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti che il cavo HDMI 2.1 sia presente nella confezione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti PS5.