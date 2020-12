PS5: c’è chi non la possiede, e chi la distrugge in mille pezzi

PS5 continua ad andare sold-out a ogni singolo rifornimento scorte presso grandi e piccoli distributori, con molti utenti che sicuramente non riusciranno ad acquistarla prima del 2021. Nonostante ciò, a discapito di chi non la possiede, c’è chi la distrugge in mille pezzi.

Una PS5 è stata letteralmente ridotta in piccole parti da un tritatutto per testare (forse) la resistenza dei materiali. Come potrete osservare dal video sottostante, i materiali della console Sony, grazie alla loro compattezza, oppongono una certa resistenza ai ferri del macchinario. Ciò ha costretto il team a cambiare l’angolazione della console più volte e ad inserire singoli componenti per ridurla in piccoli pezzettini.

https://twitter.com/SLAMftw/status/1334215317317410817

Il numero di PS5 immesse sul mercato, purtroppo, non è riuscito a soddisfare la grande domanda dei giocatori, con sold-out registrati ovunque e privati che hanno rivenduto la console next-gen di Sony a prezzi esagerati. Come, ad esempio, il caso del collettivo che ha acquistato più di 3.500 console per rivenderle a cifre esorbitanti sui vari store online di compravendita (cliccate qui per approfondire la news nel dettaglio).

PlayStation 5 ha letteralmente stregato i videogiocatori di tutto il mondo grazie al suo design alieno e accattivante, al rivoluzionario DualSense. Complici anche i suoi titoli di lancio, tra cui due grandi giochi molto attesi come Demon’s Souls Remake di Bluepoint Games e Marvel’s Spider-Man Miles Morales di Insomniac Games. La lista dei titoli però non si limita soltanto a queste due grandi opere: qualora aveste già acquistato la nuova console next-gen di Sony, vi consigliamo perciò di dare un’occhiata alla nostra guida dedicata ai migliori titoli da giocare al lancio (cliccate qui per visionarla). Diteci la vostra.