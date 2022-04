Sony ci ha messo un po ma alla fine è successo: finalmente l’azienda ha ufficialmente attivato il VRR, una funzione particolarmente richiesta, su Playstation 5. Questa funzione permette ai giocatori di ottenere un gameplay più fluido, diminuendo il numero di artefatti grafici a schermo se si possiede un monitor o un televisore supportato. L’attivazione di questa modalità di visualizzazione non è però automatica e adesso cercheremo di scoprire come richiamarla su PS5.

Requisiti per poter usare il VRR

Per poter attivare il VRR su Playstation 5 è necessario rispettare alcuni requisiti; la funzione, infatti, ha bisogno di alcune specifiche tecniche per poter essere abilitata e per poter funzionare correttamente.

Cavo HDMI 2.1 compatibile (quello in bundle con PS5 va più che bene)

2.1 compatibile (quello in bundle con PS5 va più che bene) Televisore o monitor compatibile (qui una lista completa con i televisori ed i monitor REALMENTE compatibili)

o compatibile (qui una lista completa con i televisori ed i monitor REALMENTE compatibili) Firmware PS5 aggiornato all’ultima versione disponibile.

Come si fa ad attivare il VRR su PS5?

Il VRR viene abilitato automaticamente da Playstation 5 una volta che viene avviato un gioco compatibile rispettando i requisiti sopra descritti.

Volendo è anche possibile forzare l’attivazione del VRR sui titoli che al momento non hanno il supporto ufficiale.

La procedura da seguire per poter fare ciò è molto semplice e ve la spieghiamo noi in pochi semplici passi.

Per prima cosa è necessario accedere alle impostazioni di PS5 e selezionare la voce Schermo e video.

Tra le voci presenti selezioniamo Uscita video per aprire una schermata con diverse opzioni tra cui anche una relativa al VRR, impostato di default su automatico.

Qui sotto sarà possibile trovare un’opzione con scritto Applica ai giochi non supportati: attivando l’opzione sarà possibile cercare di forzare l’applicazione di questo particolare effetto anche sui giochi non presenti nella lista che trovate qui sotto.

ATTENZIONE: l’attivazione del VRR sui giochi non supportati può portare a problemi di stabilità grafica, con cali di frame e artefatti grafici.

Quali giochi sono compatibili con il VRR?

Non tutti i giochi in circolazione sono compatibili con il VRR.

La lista dei giochi abilitati, per il momento, non è molto fornita ma è legittimo aspettarsi un forte ampliamento durante il corso dei prossimi mesi.