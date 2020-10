PS5: ecco come potremo spostare i giochi e i salvataggi PS4 su next-gen

Sony ha rilasciato una nuova pagina di supporto dedicata a PS5, la sua console di nuova generazione in arrivo a novembre. Questa ci permette di scoprire in che modo potremo spostare i nostri giochi PS4 e i relativi dati di salvataggio su next-gen. Pronti a scoprirlo?

PS5 | Come spostare i giochi e i salvataggi PS4

Secondo quanto riportato dalla pagina, è possibile spostare i giochi istallati su PS4 (e relativi dati di salvataggio) direttamente su PS5 tramite la rete WiFi locale. In un solo colpo si può spostare la propria intera collezione salvata sulla nuova console. Ovviamente questo pretende che abbiate entrambe le macchine da gioco a disposizione. Il vantaggio è che se si dispone di una connessione lenta o di un limite dati è possibile evitare di dover riscaricare centinaia di GB.

C’è ovviamente una seconda opzione. Potete semplicemente entrare nella vostra libreria giochi su PS5 e scaricare i giochi PS4 che possedete. Se volete spostare solo una manciata di giochi, magari non pensati, si tratta di una soluzione più comoda. In questo caso, però, per poter spostare i dati di salvataggio è necessario usare il cloud PlayStation Plus, a pagamento.

I giochi PS4 possono anche essere eseguiti direttamente da una memoria di archiviazione di massa direttamente connessa a PS5: non ci sono molti dettagli su questa parte, però.

Non viene specificato se sarà possibile spostare i dati di salvataggio semplicemente tramite una chiavetta USB. Un gruppo selezionato di giochi PS4 potrà inoltre contare su una modalità “Game Boost” che migliorerà il frame rate.

Infine, vi ricordiamo che Sony ha anche svelato la lista dei giochi PS4 che non funzioneranno su PS5.

Finalmente Sony si sta aprendo e sta svelando sempre più novità sulla nuova console: speriamo di poter vedere presto l’interfaccia il nuovo PS Store.

PlayStation 5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020. Arriverà con una serie di giochi esclusivi come Marvel’s Spidere-Man Miles Morales e Demon’s Souls Remake. Diteci, cosa ne pensate di queste ultime novità?