PS5, la conferenza è stata vista oltre 13 milioni di volte su YouTube

Dopo una lunga, lunghissima attesa Sony ha deciso finalmente questa settimana di rompere l’assordante silenzio attorno a PS5, rivelando quelle che saranno le caratteristiche ufficiali dell’attesissima piattaforma da gioco nipponica. Un reveal che, nonostante dei contenuti decisamente interessanti, ha però decisamente deluso buona parte del pubblico, che lo ha definito come noioso e privo di mordente.

Nonostante tali impressioni la conferenza si è però rivelata un successo incredibile per quanto riguarda le visualizzazioni, essendo stata guardata su YouTube in pochissimi giorni ben oltre 13 milioni di volte. Numeri assolutamente impressionanti, che denotano ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, il grande interesse intorno a PS5. Il tutto a discapito di evidenti pecche a livello comunicativo da parte di Sony.

Se le visualizzazioni, che ora come ora alla stesura di tale notizia sono pari a 13.223.382 ma destinate a salire, sono state decisamente buone, lo stesso non si può infatti purtroppo dire della reazione del pubblico, che ha riempito con oltre 100.000 non mi piace il video della conferenza. I mi piace sono invece poco più di 200.000. Un terzo circa degli spettatori, sempre stando ai dati odierni, non ha quindi apprezzato la conferenza Sony dedicata al reveal ufficiale delle caratteristiche ufficiali di PS5.

La strada per la next-gen è comunque ancora lunga e con diverse le informazioni ancora misteriose sull’attesa console la celebre società avra comunque sicuramente modo di rifarsi.

Che ne pensate di questa notizia e delle caratteristiche ufficiali di PS5, secondo voi Sony ha scelto la strada giusta con l’attesissima next-gen o avreste gestito il tutto diversamente? Acquisterete la futura ammiraglia della società nipponica al lancio o siete ancora dubbiosi sul da farsi? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.