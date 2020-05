PS5: la presentazione sarà ai livelli di una conferenza E3, parola di Jim Ryan

Come sicuramente saprete, tra pochi giorni Sony terrà il suo tanto chiacchierato e atteso evento interamente dedicato a PS5, un’occasione che permetterà a tutti gli interessati di scoprire quali saranno i titoli esclusivi e multipiattaforma che giungeranno sulla nuova console della società nipponica. Al momento, ancora non è dato sapere come sarà strutturato l’evento, ma a quanto pare il motore del tutto saranno proprio i giochi, forse addirittura a discapito della console stessa, di cui potremmo non vedere né il design né il prezzo di lancio.

Insomma, sono ancora tante le domande che ruotano attorno a questa chiacchierata “conferenza”a tema PS5, ma nel mentre è stato possibile percepire una certa preoccupazione da parte del pubblico. Molti utenti hanno infatti mostrato il timore che la presentazione si riveli un mezzo fiasco, tanto decantata quanto poco accattivante nei fatti. In particolare, in molti hanno fatto similitudini con l’evento dedicato a Xbox Series X e tenutosi in queste ultime settimane, una presentazione interamente dedicata ai giochi che ha forse rappresentato il primo vero passo falso di Microsoft in termini di marketing per la sua nuova home console.

Ebbene, proprio al fine di placare gli animi, il presidente e CEO di Sony, Jim Ryan, ha voluto lasciare alcune dichiarazioni a dir poco promettenti. In particolare, l’uomo ha affermato:“All’E3, normalmente, per una simile occasione vi ritrovereste in qualche auditorium di Los Angeles insieme ad altre 2.000 persone. Potreste usare un coltello per tagliare l’adrenalina. Il nostro compito sarà quello di dare una scossa alla community con PS5 e quando vedrete lo show della prossima settimana, credo che rimarrete molto soddisfatti. Questa è la sfida che ho posto ai team, riuscire a dare una scossa al pubblico, come se si trovassero in un grande teatro dell’E3, o se stessero guardando un evento di tale portata in streaming.”

Insomma, secondo Jim Ryan, quello che ci aspetta è un evento importantissimo, capace di rivaleggiare ad armi pari con le grandi conferenze a cui l’E3 ci ha abituati in passato. Per il momento è ancora presto per dire se quanto affermato dal CEO di Sony si concretizzerà in realtà o se il tutto si dovrà scontrare con una realtà ben diversa, ma è indubbio che la sicurezza e l’entusiasmo mostrato facciano ben sperare. Noi, nel mentre, restiamo estremamente curiosi di scoprire cosa ci verrà svelato a riguardo di PlayStation 5.