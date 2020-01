PS5: ecco come potrebbero essere le confezioni dei giochi, secondo un fan

Al CES 2020 Sony ha finalmente svelato qualcosa di nuovo su PS5: il logo ufficiale della console. Certo, non è il dettaglio che molti speravano, ma pare comunque che i fan abbiano apprezzato la cosa: non solo il post su Instagram sta raccogliendo consensi, ma i fan hanno già iniziato a “usare” il logo per immaginare PS5 e tutto quello che gli graviterà attorno.

Tramite Reddit, un fan ha provato a creare una possibile versione delle confezioni dei giochi PS5. Come potete vedere nell’immagine qui sotto, lo stile della confezione sarebbe praticamente lo stesso di quella PS4, ma con una netta differenza (oltre al logo PS5): il colore. Il fan immagina infatti che Sony abbandonerà il blu in favore del nero.

I giochi PS3 proponevano originariamente un logo quadrato su sfondo rosso, ma dopo qualche tempo Sony ha cambiato passando allo stile che ancora adesso sta portando avanti (il logo stesso di PS4 non era altro che una nuova versione di quello PS3, ricordiamolo). Il logo PS3 più recente aveva anch’esso sfondo nero, quindi l’idea del fan non è senza fondamento, ma oramai “PlayStation” è di colore blu e pare improbabile che Sony voglia abbandonare questo tratto distintivo.

Al tempo stesso, ci dovrà essere qualche modifica che vada oltre il logo: i giocatori meno informati, che si ritrovano ad acquistare un gioco dallo scaffale, rischierebbero facilmente di confondersi se le confezioni dei giochi PS4 e PS5 fossero praticamente identiche. Probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter scoprire l’aspetto delle cover dei videogame: Sony, con un semplice logo, ha attirato l’attenzione di molti, questo è certo.