PS5 è più “next-gen” e ha le esclusive migliori, lo assicura Sony

Manca quasi un mese esatto all’avvento della next gen nelle case dei videogiocatori. Il prossimo 10 novembre infatti sarà il giorno del debutto di Xbox Series X|S, mentre per gli appassionati delle console Sony si dovrà attendere fino al 19 novembre per mettere le mani su PS5. Nell’attesa di scoprire cosa sapranno darci i primi mesi di vita delle due nuove piattaforme, di recente Jim Ryan di Sony è tornato a parlare di quel che i fan PlayStation potranno aspettarsi dalla nuova console.

In una nuova intervista rilasciata alla redazione di Naver, Ryan ha voluto dichiarare che Sony sta cercando di tenere alto l’entusiasmo dei fan PlayStation di tutto il mondo con una nuova console e con tutta una gamma di giochi esclusivi first party che includono: Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls e SackBoy a Big Adventure. Oltre a questo, Ryan ha voluto sottolineare come PS5 saprà dare ai giocatori un’esperienza di prim’ordine in quanto a funzionalità next gen.

“Non è facile parlare del mercato videoludico in generale, ma quel che penso è che il valore di PS5 sia un qualcosa di ovvio. Stimoleremo gli appassionati provenienti da tutto il mondo con i migliori giochi in esclusiva sul mercato e con PlayStation 5 offriremo un’esperienza next gen che li saprà affascinare”. Queste sono state nel dettaglio le dichiarazioni di Jim Ryan, che sembra assolutamente sicuro del valore che Sony sta per aggiungere al mercato con la propria console di prossima generazione.

Per rimanere affascinati dalle tante novità che proporrà PS5 mancano ancora diverse settimane di attesa. Non ci resta quindi che aspettare il prossimo 19 novembre per impugnare per la prima volta in assoluto il DualSense e immergerci nei nuovi mondi Sony. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Jim Ryan?