PS5: Sony ha investito molto per renderla più silenziosa

L’11 giugno, durante l’evento di presentazione di PS5, abbiamo finalmente appreso l’estetica della prossima console di casa Sony. E proprio alla luce di questo, una delle domande più diffuse e che preoccupa il mondo del pubblico videoludico è, senza ombra di dubbio, quanto sarà rumorosa la PS5. Per chi non lo sapesse, questa è una problematica che da diverso tempo, ormai, i fruitori della console Sony devono fronteggiare.

Ciò, infatti, era abbastanza evidente su PlayStation 4, ma soprattutto con PS4 Pro, ragion per cui, a volte, il suono delle ventole all’interno della console può essere talmente alto da arrivare anche al punto di coprire quasi completamente i suoni dei videogiochi – anche quelli meno pesanti. Questo potrebbe essere un gran problema anche per giochi come l’imminente The Last of Us Part 2, che sicuramente darà un gran lavoro al sistema di dissipazione di PS4, visto che lo stesso Neil Druckmann ha affermato che il gioco sarà in grado di sfruttare ogni singola risorsa dell’hardware di PlayStation 4. Tuttavia, se è vero che il rumore delle ventole è uno dei problemi maggiori della PS4, non colpevolizziamo troppo la stessa, poiché, in fin dei conti, non è nemmeno l’unica ad avere questo difetto.

A tal proposito, durante un’intervista per The Guardian, Simon Rutter, l’Head of European Business di Sony Interactive Entertainment afferma che PS5 sarà senza dubbio poco rumorosa, confermando che il colosso giapponese ha lavorato moltissimo al fine di migliorare il sistema di raffreddamento della console. Se le promesse saranno mantenute, il rumore delle ventole sarà quasi impercettibile.

Invitiamo i lettori ad attenuare i loro pregiudizi ed eventuali perplessità sulla prossima PS5. A quanto pare, infatti, Sony ha investito molto per migliorare la silenziosità del nuovo hardware, al punto che questo investimento è costato parecchio all’azienda. Forse, le dimensioni della prossima console saranno giustificate proprio dall’intendo di riuscire a dissipare meglio il calore. Infine, non possiamo che fare affidamento sulle parole di Simon Rutter, sperando che sarà realmente così.