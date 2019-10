PS5: per Sony non è più la console più veloce al mondo

Dopo l'annuncio lavorativo su PS5 pubblicato una settimana fà Sony torna sui suoi passi rimuovendo lo slogan "la console più veloce del mondo".

Solo la settimana scorsa avevamo parlato dell’annuncio lavorativo pubblicato da Sony nel quale la stessa azienda definiva PlayStation 5 come la console più veloce al mondo. L’annuncio richiedeva una posizione di responsabile Senior per l’ingegneria Cloud per PS5, ma la pubblicazione è stata successivamente aggiornata eliminando lo slogan pronunciato da Sony stessa.

Non è stata solo l’affermazione ad essere rimossa della richiesta lavorativa, ma anche qualsiasi altra menzione a PS5 è stata successivamente dismessa. Adesso la posizione di lavoro aggiornata menziona di essere alla ricerca di una candidato per: “la gestione di sistemi distribuiti che alimentano oltre 100 milioni di console PlayStation 4 che offrono esperienze di gioco coinvolgenti”.

Una delle poche informazioni che sono state annunciate ufficialmente da Sony dicono che PlayStation 5 avrà un SSD e una CPU Ryzen Zen 2. Si preannuncia una console molto potente con l’obiettivo di ridurre i tempi di caricamento. Ciò consentirà agli sviluppatori di creare giochi con ambienti aperti e interconnessi che non saranno pieni di caricamenti tra un’area e l’altra della mappa. Sony afferma che la PS5 non eliminerà del tutto le schermate di caricamento, ma sicuramente la console renderà i tempi molto più veloci rispetto alla generazione corrente.

Non sappiamo per quale motivo Sony abbia ritirato lo slogan apparso nello scorso annuncio lavorativo, è possibile che la frase ad effetto non sarebbe neanche dovuta arrivare al grande pubblico. Fatto sta che per conoscere quale sarà effettivamente la console di prossima generazione più veloce dovremo aspettare le festività natalizie del 2020, finestra di lancio sia di PS5 che di Xbox Scarlett. Cosa pensate di questa marcia indietro da parte di Sony? Diteci la vostra.